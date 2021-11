Los senadores nacionales asumirían los primeros días de diciembre

El senador nacional electo del Frente de Todos, Guillermo “Joao” Andrada habló sobre la sesión especial de la Cámara alta mediante la cual los legisladores que resultaron elegidos en las elecciones generales del pasado 14 de noviembre asumirán sus bancas. También prestarán juramento Lucia Corpacci por el Frente del Todos y Flavio Fama por Juntos por el Cambio.

“Según el reglamento el 29 de noviembre estaríamos prestando juramento en el Senado de la Nación, por estos días lo que sabemos es que habría una modificación en la fecha, es decir podríamos estar asumiendo en nuestras bancas el 2 o el 6 de diciembre”, manifestó Andrada y aclaró que hasta el 26 de noviembre estará al frente del Ministerio de Comunicación de la provincia.

Aseguró que una vez que asume su banca se pondrá a trabajar con el presupuesto 2022 para lograr que Catamarca tenga mayores beneficios. “Gracias a la gestión de Lucia (Corpacci) que cuidó los pesos, hoy somos una provincia que no tiene endeudamiento en dólares. Y que además pudimos afrontar la pandemia con mucha tranquilidad, no así otras provincias que tienen deudas grandes y han estado cerca del default”.

En declaraciones a radio Valle Viejo, Andrada dijo que le gustaría formar parte de las comisiones de Salud, Turismo y Minería, pero que todo dependerá de las decisiones que tome el bloque.

Reforma constitucional

Consultado sobre la reforma de la constitución provincial, el ex diputado opinió: “Soy reformista y quiero que hay una reforma de la Constitución. Hay que pensar en una reforma que resulte del diálogo con todos los sectores, sin egoísmo”.

Con respecto a la idea de tener un poder legislativo unicameral, Andrada señaló que el problema de la unicameral es que no estaría garantizada la representación federal de los departamentos. “Así como no me gusta que en el país se llevan puesto desde el Puerto a las Provincias, tampoco quiero que en los departamentos nuestros ocurra una situación similar. Aquí nosotros hemos dado un salto cualitativo tenemos 5 senadoras, hoy tiene que haber representación de la mujer y tiene que haber una representación de todos los departamentos. Con la unicameral no estoy muy de acuerdo”, expresó.

En otro orden de cosas, el futuro legislador nacional se refirió al rol que desempeñará en el Congreso y consideró que hoy un senador nacional tiene que tener un rol donde la prioridad sea la gente. Dijo que si bien el debate parlamentario es una parte importante, la estructuración de leyes o normas que pueden mejorarle la calidad de vida a la gente debe ser el punto central.

“El senador nacional es una única palanca federal que le quedan las provincias chicas como Catamarca. En la campaña siempre dije, que al tenerla a Lucia (Corpacci) con un antecedentes de haber sido Gobernadora y diputada nacional con importante injerencia en el partido tenemos ventajas competitivas, entonces con ella vamos a pelear el presupuesto y realizar una gestión como quiere Raúl (Jalil) que seamos legisladores nacionales que vayamos a pelear y gestionar juntos a los Intendentes y así lo haremos, vamos patear la puerta allá a buscar obras públicas y soluciones.

Aclaró que como político trata de defender su idea y debatir, pero no es el fin de un político tener la razón, sino el fin del un político es darle solución a la gente reiteró.

Comentó que durante la campaña política anduvo por los 16 departamentos escuchado, dialogado sobre las cosas que hay que hacer. “Lucia fue una gobernadora que en lo interprovincial fue muy federal, hizo mucho por la educación. Raúl le está dando mucha impronta a las rutas y a los hospitales. Se están construyendo hospitales en el Paso San Francisco, Pomán, Saujil, Fiambalá. Esta gestión también tiene una mirada hacia lo productivo, hemos mejorado los polos de El Pantanillo y se han incorporado fabricas”.

Destacó la gestión que lleva adelante el Gobernador y dijo que realiza un trabajo constante para llegar con soluciones a la gente.

“Creo que estos dos años de la gestión del presidente Alberto Fernández, Catamarca ha sido muy beneficiada. Entonces con la impronta de Raúl Jalil, con un jefe de Gabinete como Juan Manzur que es del norte creo que hay más las posibilidades de crecimiento”, declaró.

Finalmente, el futuro representante catamarqueño en el Congreso dijo que el que marca la agenda de cómo va ser Catamarca es el ejecutivo y añadió que el Gobernador ya planteó los tres perfiles de nuestra provincia, minero, turístico y de agroindustria.

“En agroindustria ya se instalaron a través de los convenios con La Rioja, con la baja en los aportes de patronales pudimos entablar fabricas en El Pantanillo. En lo que respecta al perfil turístico, la Nación ayudó con el pre viaje, hay que mejorar la infraestructura, se hizo una campaña muy fuerte para hacer conocer Catamarca y el tema minero ya venimos con Lucia que ha cambiado la posición de tener empleo con mano de obra catamarqueña al igual que la contratación de proveedores locales, se ha mejorado el tema del canon. El turismo habrá que hacer muchos hincapiés para avanzar en una reactivación turística”, concluyó.