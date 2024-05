Los Trabajadores de Textilcom recibieron telegramas de despidos

Durante la mañana arribó a la planta un cartero de la empresa OCA para entregar a cada operario el telegrama que formalmente notifica las cesantías.

Por estas horas se suceden las reuniones para buscar una solución para los 130 trabajadores de Textilcom que quedan en la calle.

Crisis en Textilcom

Pasaron la noche en medio del frío. Durmieron acostados en el piso, apenas tapados con una manta o sentados en las sillas. Esta es la realidad de los trabajadores de la fábrica Textilcom desde que descubrieron que la firma decidió el cierre y el despido de los empleados. Ahora, mientras en las afueras se manifiestan el Partido Obrero y el MST, en el interior de la fábrica reina la incertidumbre.

Los empleados acusan falta de información y ausencia de una autoridad que, con claridad, les indique su real situación y lo que va a suceder con sus fuentes de trabajo y con los haberes que les adeudan. “Todo está mal. Estamos todos tristes y bajoneados”, declaró con dolor una de las trabajadoras a La Unión.

Ella y uno de sus compañeros, de los más de cien que están resistiendo desde ayer martes, esperan por una solución. “Por las noticias nos dicen que puede ser que encuentren otro dueño, o que se arme una cooperativa, pero nada de eso es seguro. Nadie vino acá a decirnos, miren: las cosas van a ser así”, refirió.

Sobre la maniobra de los propietarios de concretar el vaciamiento, la trabajadora relató que “si ayer no llegábamos a tiempo, ellos lo iban a hacer. Se iban a llevar las máquinas. Los que nos advirtieron de esto, fueron los compañeros de la fábrica vecina. De no haber sido así no estábamos hoy aquí adentro, sino manifestando afuera”.

Los textiles que sostienen que mantendrán la toma hasta tener una respuesta concreta y oficial sobre cómo se definirá su situación, destacaron la unidad y compromiso de todo el grupo y el apoyo de sus familias. “Gracias a nuestros compañeros que estamos de este lado y ahora, gracias a ahora, tenemos algo por lo que reclamar”, señalaron. Pese a esto que destacan como positivo, no dejan de solicitar la presencia de alguna autoridad provincial, que les clarifique los pasos y el grado de seguridad de sus trabajos. “Aquí nadie piso la fábrica y nos dijo cómo vamos a seguir”, sentenciaron.

En esta línea, fueron contundentes. “Al que queremos aquí es al Gobernador. Él fue el que le dio el convenio al dueño. Gracias a él vino esta gente”.