Luego de que Gabriela Cerruti descartara avanzar con el Salario Universal, Juan Grabois salió al cruce

El líder de Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, le respondió este jueves al Gobierno nacional luego de que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, descartara la posibilidad de avanzar con un Salario Básico Universal, como pide un sector del kirchnerismo.

“Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”, escribió Grabois en Twitter. Acompañó su mensaje con la imagen de un titular periodístico que replicaba las declaraciones de la vocera presidencial.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Gabriela Cerruti afirmó este jueves que “todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad (de un Salario Básico Universal) en este momento, por las cuentas de la Argentina”.

“La cuestión del salario universal se discutió en el mundo y en la Argentina también siempre fue un planteo. En realidad, ya existen planes universales, como la Asignación Universal por Hija (AUH)”, argumentó la funcionaria.

En los últimos días, en medio de los cambios en el Gabinete, varios representantes del ala kirchnerista del oficialismo comenzaron a reclamar la implementación de un salario básico universal, entre otras medidas. Uno de ellos fue Juan Grabois, que apenas asumió la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, le envió un mensaje en redes sociales.

“Querida, te banco fuerte, pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, planteó en Twitter el dirigente social. El líder de la UTEP, Juan Grabois, cruzó a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti (Foto: Twitter/@JuanGrabois).

Este miércoles, en su entrevista con A Dos Voces (TN), la flamante ministra se refirió al tema, y también dio a entender que el Ejecutivo no avanzará con una medida de estas características.

“Esto tiene que tener una neutralidad fiscal. El Estado tiene que demostrar solvencia fiscal, si no es muy difícil que las cosas funcionen. Un proyecto como este tiene que tener financiamiento. Es una discusión que tenemos que abordar. No lo veo factible en los próximos meses”, afirmó Batakis.

“Hay que estudiar bien la situación y cómo las personas se proyectan hacia el sistema laboral. Cuando nosotros encontremos que haya alguna población que no puede insertarse en un sistema laboral y que tampoco puede encontrar respuesta del Estado en todos los programas de asistencia, por supuesto que el Estado tiene que asistir”, agregó.