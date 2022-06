Macri cruzó las críticas de Morales: Lamento la carta desmesurada

El expresidente Mauricio Macri recalentó la tensión en Juntos por el Cambio, al salir al cruce del gobernador de Jujuy y titular de la UCR Gerardo Morales que lo acusó de atacar al radicalismo y de generar divisiones en la principal coalición de la oposición.

Macri dijo en un tuit que lamenta la carta que recibió de Morales, que consideró que es “a todas luces desmesurada” y que “descontextualiza un apunte histórico” que hizo en una conferencia en Brasil.

El expresidente calificó de “inoportuna” la declaración del gobernador de Jujuy “frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy reclaman unidad y claridad en las ideas sobre cómo sacar el país adelante”.

El expresidente Mauricio Macri salió al cruce de las declaraciones del gobernador de Jujuy Gerardo Morales (Foto: captura Twitter @mauriciomacri).

Macri publicó un fragmento de un video de su participación en un foro de Brasil: “Justamente en esta quinta, que hoy se ha vuelto a transformar en una casa abierta, donde se viene a dialogar, se viene a buscar consensos, se viene a encontrar coincidencias”.

En su discurso el expresidente hizo un llamado a la unidad: “Debemos construir todos esos sueños que tenemos y que tenía don Hipólito (Yirigoyen), claramente, porque él creía fuertemente en la herramienta del diálogo, del consenso, el creía que no hay solución de largo plazo si no se afirma, si no se funda en instituciones fuertes, sólidas”.