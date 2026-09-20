Presupuesto 2027: el Gobierno priorizó 67 obras públicas y apuesta a un nuevo esquema con privados

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional establece un listado de 67 obras públicas consideradas estratégicas, que deberán desarrollarse durante los próximos tres años. La iniciativa se inscribe dentro del intento oficial de reimpulsar la actividad económica, aunque bajo un esquema caracterizado por una intervención directa mínima del Estado.

La política de infraestructura queda así atravesada por la misma orientación de austeridad que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Incluso en un año electoral, el Poder Ejecutivo plantea que las obras seleccionadas deberán responder a la consigna de "eficiencia y priorización del gasto".

El proyecto combina, de esta manera, una reducción de la participación directa del Estado nacional con mecanismos destinados a trasladar proyectos hacia otros niveles de gobierno y a promover la intervención del sector privado.

Un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) señaló que el proyecto oficial "consolida el esquema de obra pública iniciado en 2024", basado precisamente en tres ejes: la reducción de la participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a provincias y municipios y una mayor participación del sector privado.

De 2.339 obras a una estructura con menor intervención nacional

El propio mensaje del proyecto de Presupuesto 2027 expone el proceso de reorganización de la cartera de infraestructura. Según los datos oficiales incluidos en la iniciativa, de las 2.339 obras que se encontraban en proyecto o en ejecución en diciembre de 2023, 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión.

A ese grupo se suman 457 obras que fueron transferidas o se encuentran en proceso de transferencia, mientras que solamente 199 quedaron bajo gestión directa de la Nación. La distribución refleja el cambio de esquema que el Gobierno pretende profundizar durante los próximos ejercicios: una menor cantidad de proyectos administrados directamente por el Estado nacional y una mayor participación de provincias, municipios y empresas privadas.

En paralelo, ACIJ remarcó que para 2027 el nivel del gasto de capital asociado a infraestructura se ubica un 80% por debajo del registrado en 2023. El análisis compara un gasto de $18,4 billones con el nivel proyectado de $5,1 billones en 2024.

"Aún con una leve recuperación respecto de 2026, el gasto en infraestructura se mantiene en niveles históricamente bajos", señaló la organización en su análisis.

Incentivos fiscales

Uno de los principales cambios vinculados con la participación privada aparece en el tratamiento de las rutas nacionales. El Presupuesto 2027 incorpora incentivos destinados a los nuevos concesionarios de la red vial recientemente adjudicada.

El objetivo planteado es promover nuevas inversiones y mejoras sobre los 9.000 kilómetros de rutas nacionales que fueron adjudicados. Para ello, el artículo 67 del proyecto de Presupuesto 2027 establece un régimen específico de beneficios fiscales. Entre los mecanismos previstos se encuentran:

Amortización acelerada de las inversiones.

Reintegro o crédito fiscal de IVA.

Posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de otros tributos y contribuciones.

Sin embargo, el acceso a estos beneficios está condicionado a que las provincias involucradas otorguen exenciones de Ingresos Brutos y del impuesto a los Sellos.

De acuerdo con ACIJ, este mecanismo modifica la forma en que se canaliza el respaldo estatal a la infraestructura. "Parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de adoptar la forma de gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante gastos tributarios asociados a la inversión privada", planteó la organización.

El esquema supone, por lo tanto, que una parte del impulso a las obras no aparecerá necesariamente como una erogación directa dentro del presupuesto, sino mediante beneficios tributarios vinculados con las inversiones realizadas por empresas privadas.

67 obras distribuidas en distintas provincias

Dentro del Presupuesto 2027, el Gobierno incorporó 67 obras públicas distribuidas en diferentes provincias y jurisdicciones. La cartera comprende proyectos de características diversas, entre ellos rutas, represas, puentes, acueductos, obras de saneamiento, viviendas, infraestructura ferroviaria y edificios públicos.

El costo total de las obras que tendrán impacto en ejercicios futuros ronda los $1,36 billones. Se trata de proyectos cuyos compromisos presupuestarios no se limitarán a 2027, sino que se extenderán hacia 2028, 2029 y años posteriores. La asignación detallada para 2027 permite identificar cuáles son los proyectos con mayores montos previstos para ser devengados durante ese ejercicio fiscal.

Ferrocarriles y energía

Entre las obras con mayor asignación aparece la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca, ramal Constitución-La Plata, con $125.942 millones. Se trata de un proyecto interprovincial financiado por el Tesoro nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En segundo lugar se encuentra el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz, con $82.143 millones, correspondiente a la provincia de Santa Cruz y con financiamiento de bancos chinos. La nómina de los principales proyectos previstos para 2027 continúa con:

Construcción Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $63.766 millones, en la provincia de Buenos Aires.

$63.766 millones, en la provincia de Buenos Aires. Construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote (Unidad 36): $39.247 millones, en la provincia de Buenos Aires.

$39.247 millones, en la provincia de Buenos Aires. Autopista Ruta Nacional 9/34, Rosario de la Frontera-Límite Salta/Jujuy: $34.299 millones, entre Salta y Jujuy.

$34.299 millones, entre Salta y Jujuy. Construcción del Acueducto Vipos: $25.113,2 millones, en Tucumán, con crédito BID.

$25.113,2 millones, en Tucumán, con crédito BID. Programa MAS - Etapa III, Corredores Urbanos en el AMBA: $24.328 millones, en la provincia de Buenos Aires.

$24.328 millones, en la provincia de Buenos Aires. Autopista Ruta Nacional 40, Límite Mendoza/San Juan-RP 179/Acceso Sur: $22.573 millones, en San Juan, con crédito BID.

$22.573 millones, en San Juan, con crédito BID. Construcción de Muelle en la Base Antártica Conjunta PETREL: $20.181 millones, en el Territorio Antártico Argentino.

$20.181 millones, en el Territorio Antártico Argentino. Autovía Ruta Nacional 9, Santiago del Estero Capital-Termas de Río Hondo: $18.097 millones, en Santiago del Estero.

Más proyectos incluidos en la planificación

Después de esas obras aparecen otros proyectos con asignaciones relevantes dentro del Presupuesto 2027. Entre ellos se encuentra la Malla CREMA 405A, correspondiente a la Ruta Provincial 13, General Pinedo-Quimilí, con $16.029,6 millones, y alcance sobre Chaco y Santiago del Estero.

También figura la Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial, Etapa I, que contempla una asignación de $9.164,8 millones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la lista aparece además una obra con impacto directo en Catamarca y Santiago del Estero: el Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras Quirós-Frías, para el cual se prevén $8.098,5 millones, con financiamiento mediante crédito del BID.