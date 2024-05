Malestar tras la presencia de la ministra Soria en Diputados

La diputada Silvana Carrizo, presidenta del Bloque de la UCR se refirió sobre la reunión mantenida con la Ministra de Trabajo, Verónica Soria, asesores y referentes sindicales. La legisladora se mostró preocupada ante la situación en la provincia considerando que desde el mismo Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), Raúl Rivera, expresó que hace tiempo viene denunciando ante los Ministerios las irregularidades que los trabajadores padecen en las distintas empresas y la necesidad de dar respuesta inmediata a los trabajadores de TEXTIlCOM.

Carrizo lamentó la realidad de los trabajadores teniendo en cuenta los reiterados incumplimientos del Régimen Laboral, Higiene y Seguridad, así como exceso de horas de trabajo, falta de atención médica, o aquellos trabajadores varados en la nieve cuando viajaban en una combi hacia la mina, situación que podría haberse evitado.

"Es necesario un mayor control por el Ministerio para que la Empresa China Liex Zijin SA , entienda que se deben respetar nuestras leyes laborales" requirió la Diputada tras recordar que desde el Bloque se insistió con sanciones ejemplificadoras.

Para Carrizo no se puede seguir sólo con acciones “preventivas” cuando hace dos años la ministra Soria viene dando la misma respuesta, y los resultados son claros. "Nuestros trabajadores siguen vulnerados" señaló tras explicar que mientras la funcionaria reconoció que hay denuncias a la espera de la resolución de sumarios, "el trabajo minero, las condiciones laborales, y sobre todo el control, siguen fallando".

Por otra parte y en alusión a la situación de TEXTILCOM, la legisladora pidió por una pronta solución para los cientos de trabajadores textiles, despedidos en las últimas horas en nuestra provincia.

Luego de que la propia ministra reconoció que esta situación viene desde hace algunos meses, Carrizo lanzó no poder entender "que se escuden en sus competencias específicas para no ir trabajando coordinadamente con el Ministerio de Industria y con quien corresponda, y así evitar trabajadores en la calle y con incertidumbre, ante un despilfarro de recursos en una política pública de radicación de empresas -sin control- y de generación de un empleo privado que como tantas veces dijimos era precario y que no garantizaba su perdurabilidad en el tiempo, hoy no tenemos el régimen de promoción nacional y la provincia no hizo nada".

Disconforme con la reunión por el poco tiempo y las inquietudes por resolver y respuestas sin dar, la Legisladora señaló que nada se dijo sobre los programas provinciales de becas, Catamarca Incluye, la mala liquidación de los empleados públicos, adicionales que discriminan a agentes que realizan tareas específicas, topes inconstitucionales, los controles en el transporte minero y de pasajeros, entre otros.

Cabe destacar que tras la reunión con la ministra, la Comisión de Legislación Social aprobó el proyecto de resolución autoría de Carrizo mediante el cual se solicita a los Ministerios de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos y de Industria, Comercio y Empleo, informen los beneficios promocionales de las empresas radicadas en la provincia, cantidad de despidos producidos en las mismas durante el año 2.024 y qué políticas públicas en relación a sus trabajadores tienen pensado implementar para resguardar los empleos de los catamarqueños.