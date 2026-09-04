Malvinas: el Gobierno activa sanciones contra 45 personas y empresas por actividades petroleras

La Oficina del Presidente informó este viernes que la Cancillería de la República Argentina dispuso "el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas", con el objetivo de investigar y sancionar la presunta violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659.

Según el comunicado oficial, la investigación está dirigida contra quienes "estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas". Sin embargo, el alcance de la decisión no se restringe a las empresas que participan directamente de las operaciones petroleras.

El Gobierno explicó que el procedimiento comprenderá también a accionistas de esas compañías y empresas que les hayan prestado servicios para desarrollar sus actividades. La estrategia, de este modo, busca abarcar distintos eslabones relacionados con las operaciones hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegítimas.

Horas antes del anuncio, el canciller Pablo Quirno había anticipado que unas 180 empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas habían sido notificadas por el Gobierno. De acuerdo con su explicación, esas compañías deberán optar entre continuar con las operaciones o exponerse a sanciones en la Argentina.

La amplitud de la advertencia comprende a compañías petroleras y también a firmas que intervienen mediante servicios:

Financieros.

Logísticos.

Aseguradores.

Vinculados con la actividad energética.

La Ley 26.659 y la decisión de reforzar su aplicación

Quirno sostuvo que la Ley 26.659, sancionada entre 2011 y 2013, ya contemplaba sanciones para las empresas que realizaran actividades hidrocarburíferas en las zonas disputadas sin autorización argentina.

La novedad, según explicó el canciller, reside en que el Gobierno reglamentó la norma para agilizar los procedimientos y reforzar su aplicación. En ese marco se inscribe la decisión de iniciar ahora los procedimientos sancionatorios contra los 45 sujetos identificados.

El planteo oficial combina así una herramienta legal existente con una decisión de profundizar su utilización. El objetivo expresado por el Gobierno es hacer efectiva la prohibición frente a actividades que considera desarrolladas sobre recursos naturales argentinos y dentro de espacios cuya soberanía reclama.

El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa

La ofensiva está especialmente vinculada con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas y operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Ambas compañías cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, permisos que la Argentina considera ilegales.

El proyecto contempla el desarrollo de un yacimiento que, según estimaciones citadas por Reuters, tendría alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. En la distribución de participación del proyecto, Navitas posee el 65%, mientras que Rockhopper cuenta con el 35%.

El inicio de la producción está previsto para 2028, lo que convierte al desarrollo de Sea Lion en un punto central dentro de la preocupación expresada por el Gobierno argentino ante el avance de actividades hidrocarburíferas en las islas.

Para Quirno, las petroleras que buscan explotar hidrocarburos en el archipiélago representan "una amenaza". El canciller defendió la estrategia oficial durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), realizada este viernes en Misiones.

"Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica", afirmó.

Vaca Muerta como alternativa para las empresas

La posición oficial también incorpora un componente de incentivo económico. Quirno planteó que el desarrollo de Vaca Muerta constituye una oportunidad para que las compañías relacionadas con las operaciones hidrocarburíferas en Malvinas opten por invertir en la Argentina.

El argumento del canciller fue presentado como una disyuntiva para esas empresas: continuar participando de operaciones desarrolladas en un terreno disputado y bajo licencias que la Argentina considera ilegales, o trasladar sus inversiones hacia el país.

"Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios", sostuvo Quirno.

De esta manera, la estrategia planteada por el Gobierno combina la aplicación de sanciones con el ofrecimiento de una alternativa de inversión dentro de la Argentina, en un contexto en el que el desarrollo de Vaca Muerta aparece señalado como incentivo para modificar las decisiones empresariales vinculadas con los proyectos en las islas.

La soberanía como eje del comunicado oficial

La decisión fue acompañada por una reafirmación explícita de la posición argentina sobre el archipiélago. El Gobierno sostuvo que "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos", y fundamentó esa posición "por historia y por derecho".

El comunicado remarcó que, para la Argentina, no existe discusión respecto de esa pertenencia y sostuvo que los territorios continuarán siendo considerados argentinos "sin importar quien las ocupe".

A partir de esa definición, el Gobierno vinculó directamente la decisión sancionatoria con lo que describió como una profundización de las actividades desarrolladas por la ocupación. Según el comunicado, se produjo un avance sobre "la extracción de nuestros recursos naturales".

La medida fue presentada además como "un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación". Al mismo tiempo, el Ejecutivo la definió como un mensaje dirigido al escenario internacional: la República Argentina, afirmó, "no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas".

El comunicado advirtió, finalmente, que quienes pretendan obtener beneficios económicos mediante actividades que el Gobierno considera una violación de esa soberanía encontrarán "en el Estado argentino toda la firmeza de la ley" para hacer valer aquello que la Argentina sostiene que le pertenece por historia y por derecho.

El rechazo del Reino Unido

La decisión argentina encontró una respuesta contraria del Reino Unido, que rechazó la postura del Gobierno y reafirmó su respaldo a las Islas Malvinas.

La posición británica sostiene que su compromiso con el archipiélago es "absoluto e inamovible" y defiende el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación.

La disputa por la soberanía vuelve así a quedar estrechamente vinculada con una cuestión económica concreta: el desarrollo de recursos hidrocarburíferos. Mientras la Argentina busca aplicar sanciones a quienes participen de esas actividades y extiende la advertencia a compañías que prestan servicios, el Reino Unido mantiene su respaldo a las islas y a la posición de sus habitantes.

Las empresas cuestionan el impacto de las medidas

En paralelo, las empresas involucradas en Sea Lion cuestionaron el alcance de las decisiones argentinas. Según la información difundida, sostuvieron que las sanciones anunciadas por Javier Milei no tendrían efectos materiales sobre el desarrollo del proyecto.

El contrapunto deja planteado el principal escenario de la nueva ofensiva: por un lado, el Gobierno argentino busca utilizar las herramientas previstas por la Ley 26.659 para sancionar actividades hidrocarburíferas que considera ilegales y ampliar esa acción hacia accionistas y prestadores de servicios; por otro, las compañías involucradas sostienen que esas medidas no alterarían materialmente el avance de Sea Lion.

Con 45 sujetos alcanzados por procedimientos sancionatorios y unas 180 empresas notificadas, la decisión oficial coloca nuevamente a las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas en el centro de la disputa. La producción prevista para 2028, la magnitud estimada del yacimiento y la participación de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration agregan una dimensión económica concreta a un conflicto en el que la soberanía continúa siendo el eje declarado de la posición argentina.