El Gobierno profundiza la mesa de diálogo entre municipios de Belén y MARA

El Gobierno de Catamarca dio continuidad este viernes, en Belén, a la agenda de trabajo iniciada junto con los municipios del departamento y representantes del Proyecto MARA, en el marco del petitorio presentado por los intendentes con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y ampliar la participación de las comunidades en el desarrollo de la actividad minera.

La jornada representa la continuidad de una instancia de diálogo que tiene como punto central el tratamiento de las inquietudes planteadas por los gobiernos locales. En ese marco, las reuniones permitieron retomar los principales temas incorporados a la agenda propuesta por los municipios y avanzar en una dinámica de trabajo que busca mantener un canal directo entre las distintas partes involucradas.

El encuentro tuvo como escenario la ciudad de Belén y contó con la participación de autoridades municipales, funcionarios del Gobierno provincial y representantes del Proyecto MARA. La composición de la mesa refleja precisamente el esquema de articulación que se pretende consolidar: Estado provincial, gobiernos municipales y proyecto minero trabajando sobre una agenda común.

Intendentes y representantes de MARA

Durante la jornada se desarrollaron reuniones con los intendentes de Hualfín, Marcelo Villagrán, y de Belén, Cristian Yapura. También participaron el secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, y los gerentes de Relaciones Institucionales y de Relaciones Comunitarias de MARA, Pablo Lilljedahl y Nicanor Elizondo, respectivamente.

La presencia de los intendentes permitió abordar de manera directa los planteos surgidos desde los municipios, mientras que la participación de representantes de MARA abrió el espacio para avanzar en la coordinación y el seguimiento de los diferentes temas vinculados con la actividad y su relación con las comunidades.

En este sentido, la continuidad de la mesa de trabajo se presenta como una herramienta para ordenar las demandas y prioridades expresadas por los gobiernos locales, al mismo tiempo que permite establecer mecanismos de comunicación y coordinación entre las instituciones participantes.

La agenda municipal

Durante los encuentros se retomaron los principales temas incluidos en la agenda propuesta por los municipios. Entre ellos se encuentran cuestiones vinculadas tanto con la comunicación institucional como con el impacto y la articulación de la actividad minera en el ámbito local.

Los puntos abordados fueron:

Establecimiento de espacios periódicos de diálogo , con el propósito de sostener una instancia de intercambio permanente entre las partes.

, con el propósito de sostener una instancia de intercambio permanente entre las partes. Acceso a información sobre empleo , particularmente respecto de las posibilidades y condiciones relacionadas con la actividad.

, particularmente respecto de las posibilidades y condiciones relacionadas con la actividad. Contratación de bienes y servicios locales , como uno de los aspectos incluidos dentro de las inquietudes planteadas por los municipios.

, como uno de los aspectos incluidos dentro de las inquietudes planteadas por los municipios. Coordinación de acciones de responsabilidad social empresaria , para articular iniciativas entre el proyecto y las comunidades.

, para articular iniciativas entre el proyecto y las comunidades. Articulación de obras e iniciativas de interés para las comunidades, incorporando las prioridades locales dentro de la agenda de trabajo.

La inclusión de estos puntos muestra que la mesa no se limita a un intercambio institucional, sino que busca abordar diferentes dimensiones de la relación entre los municipios, el Gobierno provincial y MARA.

Sostener la continuidad

El secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, destacó el carácter concreto de esta instancia y puso el foco en la continuidad del trabajo. "Estamos avanzando en una instancia concreta de trabajo que busca ordenar los temas planteados por los municipios y sostener una agenda con continuidad. El objetivo es mantener un canal directo de diálogo entre las partes y garantizar el seguimiento de cada planteo", señaló.

La definición establece dos objetivos centrales para esta etapa: por un lado, ordenar los diferentes temas planteados por los municipios; por otro, asegurar que esos planteos puedan ser seguidos dentro de una agenda que tenga continuidad.

De esta manera, el Gobierno provincial plantea la mesa como un espacio destinado no solamente a recibir inquietudes, sino también a mantener una dinámica de seguimiento sobre los asuntos que forman parte de la agenda municipal.

MARA valoró la continuidad del diálogo

Desde el Proyecto MARA también destacaron la importancia de sostener estos encuentros y de mantener una comunicación directa con las autoridades locales. Los representantes de MARA que participaron de la reunión expresaron: "Valoramos la continuidad de estos espacios de diálogo porque nos permiten escuchar de manera directa a las autoridades locales, comprender sus prioridades y mantener una dinámica de trabajo coordinada con los municipios y el Gobierno provincial".

La postura expresada por los representantes del proyecto pone el énfasis en la posibilidad de conocer directamente las prioridades de los municipios y, a partir de allí, sostener una dinámica coordinada de trabajo.

En ese esquema, el diálogo aparece como un componente central de la agenda, con los gobiernos locales como interlocutores directos para plantear sus necesidades y prioridades, y con MARA y el Gobierno provincial como parte de una instancia destinada a canalizar y dar continuidad a esos temas.