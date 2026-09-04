Milei y el antecedente para recobrar Malvinas: "En el largo plazo podemos recuperarlas"

Un día después de la cadena nacional encabezada por Javier Milei en la Casa Rosada, en la que el Presidente advirtió sobre sanciones a las empresas que participan en el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, el medio británico The Economist publicó una entrevista realizada al mandatario durante esta semana.

La conversación, que recién fue difundida este viernes, expuso cuál es el antecedente histórico que Milei considera como referencia para intentar avanzar, en el largo plazo, hacia una solución que permita que las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina.

"A largo plazo podemos recuperar nuestras islas. El Reino Unido lo hizo con Hong Kong, ¿por qué no encontrar un acuerdo para que tarde o temprano las islas vuelvan a la Argentina? Son nuestras", afirmó Milei en la entrevista con el emblemático medio británico. La definición del Presidente aparece horas después de su intervención en cadena nacional y en un contexto en el que el Gobierno anunció un proyecto destinado a endurecer las penas contra empresas que exploten de forma unilateral la extracción de petróleo en las Malvinas.

Milei fue enfático al sostener que las Malvinas pertenecen a la Argentina y, según consignó The Economist, reconoció que está buscando mantener conversaciones con el Reino Unido. Al mismo tiempo, marcó distancia con cualquier alternativa militar.

"Se puede definir que esos territorios pertenecen a la Argentina, pero no creemos en la guerra", remarcó el jefe del Estado.

Hong Kong, el antecedente que mencionó el Presidente

El caso utilizado por Milei como referencia es el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y China en 1984, mediante el cual Londres acordó devolver Hong Kong al gigante asiático en 1997. Según la información incluida en el artículo de The Economist, aquel acuerdo tuvo como objetivo atemperar los temores que generaba el futuro del territorio bajo la soberanía de un régimen comunista no democrático.

El entendimiento contemplaba condiciones particulares para Hong Kong. Entre ellas, un estatus financiero especial y libertad económica, además de una autonomía y libertades civiles que no existían en el resto de China.

Es precisamente ese antecedente el que Milei pone como ejemplo de una eventual salida negociada para la cuestión Malvinas. Su planteo apunta a que, mediante un acuerdo alcanzado entre las partes, pueda establecerse que los territorios pertenecen a la Argentina y que, eventualmente, su retorno pueda concretarse "tarde o temprano".

El Presidente vinculó así la cuestión de soberanía con una perspectiva de largo plazo y con la posibilidad de encontrar una solución consensuada, al tiempo que ratificó que su postura no contempla una salida mediante la guerra.

La interpretación de The Economist

La entrevista también permitió conocer la lectura que realizó el medio británico sobre el reciente incremento de la retórica presidencial en torno a Malvinas. En el artículo publicado este viernes, The Economist se pregunta cuál es la razón por la que Milei decidió intensificar "su retórica sobre Malvinas".

La publicación sostiene que, "en gran medida, esto refleja su debilitada posición política interna", y señala que durante la entrevista el Presidente confirmó que está ansioso por buscar la reelección en octubre de 2027.

En esa misma línea, el medio británico plantea que la situación electoral constituye un elemento relevante para analizar el escenario político del mandatario. El artículo afirma que, "para incomodidad del Sr. Milei, la aprobación de su gobierno por parte de los votantes ha ido a la baja". Además, señala que las encuestas sugieren que tiene alrededor de un 50% de probabilidades de ser reelegido el próximo año.

De esta manera, la publicación británica incorpora la cuestión de Malvinas dentro de un análisis que también contempla la posición política interna del Presidente y sus perspectivas de cara a las elecciones de 2027.

Las dificultades según la mirada inglesa

The Economist también plantea las dificultades que enfrentaría Milei en el intento de convencer al Reino Unido de modificar su postura respecto de las Islas Malvinas. El artículo sostiene que "Milei sabe que convencer a Gran Bretaña de que cambie su postura sobre las Malvinas es una tarea muy difícil".

Como parte de esa argumentación, la revista británica menciona el referéndum sobre la soberanía celebrado en 2013. De acuerdo con los datos consignados en el artículo, participaron 1.517 isleños, de los cuales 1.513 votaron por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar.

La participación en aquella consulta fue del 92%. Los datos son incorporados por la publicación como uno de los elementos que muestran la complejidad que tendría cualquier intento de modificar la posición británica sobre las islas.

Las consecuencias de profundizar el conflicto

Durante la entrevista también se abordaron los posibles efectos de reavivar la confrontación entre Argentina y el Reino Unido. El artículo advierte al Presidente sobre los "riesgos al reavivar la confrontación" y plantea específicamente la posibilidad de que Gran Bretaña bloquee "cualquier venta futura de armas que contengan piezas británicas a Argentina".

También se menciona que una escalada podría poner en riesgo un eventual acuerdo de libre comercio entre ambos países. Ante estos planteos, Milei reconoció la existencia de posibles consecuencias derivadas de su postura.

"Por supuesto, hay algunos efectos secundarios y deben ser señalados y considerados", respondió el Presidente. La declaración se produjo en el marco de una entrevista en la que el mandatario expuso su posición sobre la soberanía de las islas y su intención de avanzar, según sus propias palabras, hacia una solución negociada y consensuada con el Reino Unido.

El proyecto petrolero y el nuevo capítulo de la disputa

La publicación de la entrevista se produjo pocas horas después de la cadena nacional encabezada por Milei en la Casa Rosada, en la que el Presidente había advertido sobre sanciones a las empresas que participan en el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.

Según detalló The Economist, la entrevista fue realizada esta semana, aunque su publicación se concretó este viernes. El mismo medio señaló que la nota apareció apenas horas después de que Milei anunciara un proyecto para endurecer las penas contra empresas que exploten de forma unilateral la extracción de petróleo en las Malvinas.

Así, la entrevista y el anuncio oficial quedaron vinculados temporalmente por una misma cuestión: la disputa en torno a las Islas Malvinas y las acciones relacionadas con la explotación de recursos en el área.