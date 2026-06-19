Manuel Adorni dejó de ser el vocero presidencial: lo reemplaza Adrián Ravier

El Gobierno nacional confirmó este viernes la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. El anuncio fue realizado por Manuel Adorni luego de la reunión que mantuvo junto al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

La noticia fue comunicada a través de la red social X por el propio jefe de Gabinete, quien dedicó un mensaje al flamante funcionario. "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente", escribió Adorni al hacer pública la decisión del Ejecutivo.

La designación representa un cambio relevante dentro de la estructura de comunicación del Gobierno nacional. Hasta el momento, Adorni se desempeñaba como coordinador del gabinete y también cumplía funciones como vocero presidencial. Sin embargo, el funcionario atraviesa una delicada situación política debido a las investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, un escenario que se ha convertido en uno de los focos de atención dentro del oficialismo.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

Quién es Adrián Ravier

Adrián Osvaldo Ravier nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1978 y desarrolló una extensa trayectoria académica y profesional vinculada a la economía. Es un economista especializado en:

Teoría monetaria

Ciclos económicos

Finanzas públicas

Historia del pensamiento económico

De acuerdo con la información oficial difundida sobre su perfil, obtuvo el título de Doctor en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2009. Su tesis fue dirigida por Jesús Huerta de Soto, una de las figuras más reconocidas dentro del pensamiento liberal.

Además, realizó una Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y se graduó como Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Una extensa carrera en el ámbito académico

A lo largo de los años, Ravier desarrolló una intensa actividad docente en distintas instituciones universitarias de la Argentina y del exterior. Entre las universidades donde ejerció como profesor se encuentran:

Universidad de Buenos Aires (UBA)

ESEADE

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Universidad del Salvador (USAL)

Universidad Católica Argentina (UCA)

Su experiencia académica también incluye una participación internacional como profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala durante 2012.

Actualmente se desempeña como docente de Macroeconomía en la Universidad del CEMA (UCEMA) y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM). En el ámbito de los estudios de posgrado, dicta materias vinculadas a la teoría monetaria y los ciclos económicos tanto en la Universidad Francisco Marroquín como en la Universidad de las Hespérides.

Reconocimientos y trabajo de investigación

La carrera de Ravier también estuvo marcada por su actividad como investigador y por diversos reconocimientos internacionales. Fue distinguido por instituciones como:

Ludwig von Mises Institute

Institute for Humane Studies

Mont Pelerin Society

En esta última organización recibió una premiación por su ensayo titulado "La globalización y la paz", uno de los trabajos que forman parte de su producción intelectual.

Asimismo, desarrolló tareas de investigación en diferentes centros especializados, entre ellos el Centro Friedman Hayek de UCEMA y la Fundación Friedrich A. von Hayek, espacios dedicados al estudio y difusión de ideas económicas vinculadas al liberalismo.

Perfil ideológico y visión económica

En el plano ideológico, Ravier se define como un liberal clásico. Entre los principios que sostiene figuran la defensa de la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual y la existencia de un gobierno limitado.

Dentro de sus propuestas económicas, ha planteado la necesidad de:

Limitar la expansión del gasto público.

Privatizar los sistemas de pensiones.

Profundizar los procesos de apertura económica.

Estas posiciones lo ubican dentro de una corriente de pensamiento alineada con las ideas que el presidente Javier Milei ha promovido desde antes de llegar al Gobierno.

Un cambio para relanzar la comunicación oficial

La llegada de Adrián Ravier a la vocería presidencial se produce en un contexto en el que el Gobierno busca introducir cambios en su estrategia comunicacional.

Según reconocen por lo bajo distintos integrantes del gabinete nacional, existe una preocupación interna por la dificultad para dejar atrás la polémica que involucra a Manuel Adorni. En ese escenario, la designación del economista aparece como una apuesta para oxigenar el área de comunicación y abrir una nueva etapa dentro del esquema de difusión de las políticas oficiales.

Con este movimiento, la administración de Javier Milei incorpora a una figura con fuerte perfil académico y una trayectoria consolidada en el ámbito de la economía liberal, quien tendrá ahora la responsabilidad de convertirse en la voz institucional del Poder Ejecutivo y de transmitir las decisiones del Gobierno ante la opinión pública.