Manzi: espero que haya una discusión de fondo del sistema tributario

El diputado nacional por Catamarca, Rubén Manzi (CC-ARI, Juntos por el Cambio) reclamó que se debata una reforma integral del sistema tributario de la Argentina y que las provincias que integran las regiones NOA y NEA reciban los mismos beneficios impositivos que las de la Patagonia. Fue en su intervención en el debate que durante la madrugada del domingo le dio media sanción por unanimidad a la reforma del Impuesto a las Ganancias, la que acompañó, aunque consideró que se trata “solo de una parte del problema”.

El legislador consideró que esta modificación generará un alivio económico para un porcentaje importante de trabajadores. Pero, destacó también que es “sumamente injusto que un número importante de autónomos que tienen ingresos similares, que no van a disfrutar de este alivio”. También señaló que los índices de inflación son una amenaza latente de que ese alivio sea “transitorio”.

Además de estos cuestionamientos, Manzi sostuvo que “estamos atendiendo solo una parte del problema; estamos mirando como por un tubo a los problemas. Nos está faltando una mirada más sistémica, más global, más totalizadora”. “Parece que cómo legisladores tenemos tabúes, discutimos la suba o la creación de un impuesto, pero no nos animamos a discutir el sistema tributario argentino. Discutimos cómo ajustamos las jubilaciones, pero no nos animamos a discutir los problemas históricos que el sistema previsional tiene”, añadió. “Yo deseo y espero una discusión de fondo del sistema tributario y que en esa discusión se analice el IVA, que es el gran impuesto que paga todo el mundo pero que impacta en los más humildes de este país”, afirmó.

El representante de Catamarca también lamentó que las Comisiones donde se debatió el proyecto de ley hicieran oídos sordos a una nota que, junto con la diputada por Chaco Alicia Terada, enviaron solicitando que las provincias del NOA y NEA reciban los mismos beneficios que las provincias patagónicas; lo cual quedó explicitado en el artículo 9 de la ley aprobada ayer. “El NOA es la región que porcentualmente más pobres tiene en la Argentina. Nosotros el primer semestre de 2020 alcanzamos un nivel de pobreza del 42,8% mientras que la Patagonia tenía 37%, y probablemente hoy los números sean peores”, argumentó Manzi, quien también detalló, en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación que, en cuanto a la relación entre empleo público y privado, las cuatro peores provincias son Formosa, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. En Catamarca y Formosa, 7 de cada 10 empleos formales son en el Estado y 3 privados. “Entre diciembre de 2019 y noviembre del 2020, en Catamarca perdimos el 3,3 por ciento del empleo privado. Y entre marzo y septiembre del 2020 cerró un 15 por ciento de la actividad privada”, graficó. “Si queremos que este país siga siendo asimétrico, desigual e injusto, sigamos concentrando el empleo en el Estado, sigamos sin trentes, sigamos con fletes caros, que las corporaciones nos sigan condicionando y sigamos con la misma estructura tributaria”, finalizó.