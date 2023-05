Manzi lanzó una dura crítica al oficialismo: Ni un minuto de silencio pidieron por Rojas"

El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI - Juntos Por el Cambio) recordó este 25 de mayo, en sus redes sociales, que la fecha patria coincide con el cumpleaños de ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, asesinado el 3 de diciembre último, y lanzó una dura crítica contra el oficialismo por su “silencio”.

“Hoy es el cumpleaños de la patria. ¿Y saben quién cumpliría años hoy también? Juan Carlos Rojas. Sí, “Rojitas”, el ministro asesinado. Asesinato que el poder no investigó. Asesinato que la justicia no supo, no quiso o no pudo investigar. Justicia para Rojas”, reclamó Manzi en un vídeo publicado en sus historias de la red social Instagram.

Consultado al respecto, agregó: “no podemos olvidar la gravedad que representa el asesinato de un ministro; un hecho al que el gobierno quiere tratar de tapar a toda costa, que ya no se hable más de esto."

"Ni el gobernador, ni los legisladores tuvieron siquiera la decencia de pedir un minuto de silencio durante la Asamblea Legislativa, en memoria de un miembro del gabinete que murió de esta forma tan tremenda y tan sospechosa”, sentenció.