Manzi y Monti proponen realizar una consultoria externa ambiental, para superar la grieta en Andalgalá

Los diputados nacionales por Catamarca Francisco Monti (Juntos por el Cambio) y Rubén Manzi (Juntos por el Cambio - CC-ARI) iniciaron una ronda de consulta sobre una iniciativa que tiene por objetivo tratar de establecer un camino de diálogo en torno a la actividad minera en Andalgalá. Con la premisa de que es la política la que debe mediar para arribar a una solución sensata en un conflicto que lleva dos décadas -o más- y con el afán de escuchar a todos aquellos que de una forma u otra están involucrados o afectados por esta situación, el pasado viernes se reunieron con el intendente Eduardo Córdoba, con concejales oficialistas y opositores, empresarios y vecinos de la ciudad y de la localidad de Choya.

“Quizá nuestra idea fracase, pero el peor fracaso sería no intentarlo. En los últimos 25 años la política no ha tratado este tema como se debe, como espera la sociedad que se trate, sobre todo la sociedad andalgalense espera que se trate. Por ello venimos a exponer nuestra idea, que no es una idea cerrada ni mucho menos, sino que es una propuesta en construcción de tratar de cerrar esta grieta minería sí - minería no abordando un camino diferente de lo que se hizo en este tiempo”, explicó Manzi. “Lo peor que podríamos hacer es no hacer nada; mirar para otro lado, pero somos legisladores nacionales, tenemos la representación del pueblo catamarqueño, ambos integramos la comisión de minería de la Cámara de Diputado y queremos aportar algo al diálogo”, sumó Monti.

Los diputados, como ya anunciaron hace algunos días, están trabajando en la elaboración de una iniciativa para generar una suerte de consultoría externa para abordar la problemática minera. La idea es conformar una comisión científico técnica extraprovincial para el desarrollo de una consultaría externa ambiental. “Quienes integren esta comisión deberán ser profesionales extraprovinciales vinculados a estudios de agua, ambientales, biológicos, geológicos, legales con actividades en universidades estatales o privadas; que realicen actividades de investigación y se encuentren vinculados a la temática ambiental y productiva y que tengan una antigüedad en la docencia no menor a 5 años. No podrán ser parte de la comisión personas que hayan tenido una relación laboral permanente u ocasional en la empresa MARA; quienes tengan intereses económicos vinculados a la empresa; quienes hayan ocupado lugares de contralor en el gobierno en los últimos 5 años, profesionales que hayan ocupado cargos públicos vinculados a la explotación minera, ni familiares de primer grado de accionistas o del staff gerencial; proveedores del Estado o personas que presenten conflictos de interés respecto a esta problemática”, explicaron los legisladores. “De forma tal de que sus opiniones y conclusiones sean lo más objetivas posibles, basados en datos sin conflictos de intereses. Estas conclusiones serán puestas a consideración del pueblo de Andalgalá en una serie de audiencias públicas que tengan todas las garantías de participación democrática”, agregaron.

Ambos coincidieron en que la actividad minera se debe abordar desde tres dimensiones: La dimensión económica, la social y la ambiental y todas deben ser atravesadas por un correcto tratamiento institucional. “Si no hay un equilibro y un respeto por lo que abarca cada una de estas dimensiones, no podrá haber licencia social, y sin licencia social no habrá minería; o habrá minería sin paz social, algo que, estamos convencidos, no quiere nadie, ni la sociedad, ni las empresas ni los gobiernos”, reflexionaron.



Positiva recepción



Esta primera etapa de consulta y presentación de la idea, comenzó con una reunión en el municipio, encabezada por el intendente Eduardo Córdoba, a quien acompañaron el diputado provincial y ex intendente Alejandro Páez; integrante del gabinete y concejales. Luego mantuvieron una reunión con el empresario y ex concejal Carlos Haddad, el ex edil y docente Luis Valdez y otros ediles que se sumaron a ese encuentro.

También fueron recibidos por vecinos de Andalgalá y de la localidad de Choya -donde en los últimos días se concentró una manifestación que tuvo algunos incidentes violentos- que están en contra de la actividad minera en el yacimiento Agua Rica, quienes se mostraron abiertos a escuchar, analizar y compartir con los demás miembros de la comunidad la idea de los diputados nacionales. Los vecinos también expusieron su preocupación ante la situación y la falta de confianza que reina en un sector importante de la sociedad andalgalense con respecto a las consecuencias futuras que tendrá la actividad minera. Como así también a la respuesta que a sus reclamos obtienen tanto del gobierno como de la Justicia, ya que consideran que “quieren criminalizar la protesta llenándonos de causas penales”.

“La presentación de esta idea recién comienza”, explicaron los legisladores, quienes pidieron que sea analizada despojándose de cualquier tipo de prejuicios. “Somos conscientes de que no podremos zanjar este conflicto que lleva 15 ó 20 años sin que haya una conversación social madura; y de eso se trata nuestra propuesta, de generar un marco que nos dé confianza a todos los actores involucrados y que podamos comenzar desde allí a construir nuevamente el camino del diálogo”, señalaron.