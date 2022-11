Manzur fue citado a declarar por presuntas irregularidades en los planes sociales

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue llamado a prestar declaración testimonial en una investigación abierta por presuntas irregularidades detectadas por la AFIP en los planes Potenciar Trabajo, el programa que depende del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.

Otro de los funcionarios citados por el fiscal federal Guillermo Marijuán es el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Daniel Castagneto, quien estuvo a cargo de la repartición que elaboró los dos informes que revelan las “incompatibilidades” en el cobro del Potenciar Trabajo de miles de beneficiarios.

El fiscal Marijuán también libró un oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “a los fines de que se informe la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”.

Pérsico, a través de esa secretaría de Estado, está a cargo del programa Potenciar trabajo. El funcionario también es uno de los principales referentes del Movimiento Evita.

La investigación de oficio llamada preliminar se inició para saber por qué Tolosa Paz “se apartó” de los dos informes de la AFIP y no dio de baja la totalidad de los titulares de ese plan social, a pesar de las irregularidades e incompatibilidades detectadas por el ente recaudador.

Marijuán indaga las razones por las cuales la funcionaria anunció en conferencia de prensa que dará de baja sólo 2.243 planes Potenciar Trabajo, cuando un informe reservado que le elevó la AFIP había detectado 253.184 beneficiarios que no deberían recibir esos honorarios mensuales, que tienen un valor del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

En el requerimiento, Marijuán le pide a Manzur que se presente en la fiscalía “acompañado de la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoria del Programa Potenciar Trabajo”.

Entre esas incompatibilidades, la AFIP detectó la compra de dólares, personas que tienen más de una propiedad, autos de menos de un año de antigüedad, beneficiarios que poseen medicina prepaga o cobertura social, que son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros, e incluso que seguían percibiendo el subsidio a pesar de haber fallecido y no fueron depurados del padrón de 1.383.279 titulares que estaban inscriptos al menos hasta el 24 de octubre pasado, fecha en que fue elevado el informe al ministerio de Desarrollo Social.

El primer entrecruzamiento de datos había sido solicitado por el entonces ministro del área Juan Zabaleta.

La AFIP respondió en base a las preguntas que elaboró Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y a cargo del Potenciar Trabajo.

A ese requerimiento, que no pedía discriminación de ningún tipo, respondió que estaban incluidos 253.184 beneficiarios.

La AFIP respondió que:

- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.

- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.

- 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.

- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros

- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social

- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.

- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Disconforme con el pedido de su antecesor, Tolosa Paz solicitó uno nuevo, pero ya no desde enero de 2022, sino del mes de noviembre. Y demandó menos puntos, según ella, solo los ítems que comprendían las incompatibilidades.

Los resultados del cruzamiento de información

Al recibir los dos informes, en la fiscalía federal advirtieron que, al realizar el entrecruzamiento, el padrón de beneficiarios ya es menor: de los 1.383.279 titulares referenciados en el primer informe, se pasó a 1.362.579, es decir 20.700 beneficiaros menos.

Los fallecidos que seguían figurando en el padrón de octubre eran 2.870 y pasaron en noviembre a 401.

Los 8.019 titulares de jubilaciones, pensiones o retiros pasaron a 3.377. De los 209 que cobraban de manera irregular por tener medicina prepaga o cobertura social, pasaron a 165.

En el segundo requerimiento no se solicitó de manera específica quiénes declararon Impuesto sobre los Bienes Personales. Sí, en cambio, se pidió identificar quiénes era propietarios de motos (130.223), que según la ministra no es “incompatible con el beneficio del Potenciar Trabajo” y quienes son dueños de un automotor “menores de 10 años” (3.227).

En la fiscalía de Marijuán investigan si el nuevo pedido fue realizado después de dar de baja a algunos beneficiarios con incompatibilidades detectados en octubre, y si se suprimieron algunas preguntas para que los números de titulares que no debían acceder al Potenciar Trabajo “aparezca como menos brutal”.

En conferencia de prensa, la ministra había dicho que se daría de baja a solo un poco más de dos mil beneficiarios del Potenciar Trabajo porque que el informe de la AFIP se trató de una “mala interpretación periodística”, ya que era información “estadística”. Y aclaró que los datos que reveló el viernes pasado son “nominales”.

Tolosa Paz había señalado que sólo el 0,3% de los beneficiarios presentó irregularidades como compra de dólar ahorro y/o realizaron gastos con tarjeta de crédito.

Según detalló la funcionaria, hubo 145 personas que realizaron compras con tarjeta de crédito desde U$S 100 mensuales hasta U$S 50.000 acumulados durante los 26 meses analizados, totalizando consumos por U$S 1.108.107.