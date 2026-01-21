"Maquiavelo ha muerto": Milei defendió sus 13.500 reformas en Davos y lanzó el lema "Make Argentina Great Again"

El escenario del Foro Económico Mundial de Davos fue testigo este miércoles de una de las intervenciones más comentadas de la jornada. El presidente Javier Milei, hablando apenas una hora después de su par estadounidense Donald Trump, utilizó el estrado para enviar un mensaje contundente a los líderes empresariales y mandatarios allí reunidos: Argentina ha completado su giro de 180 grados y ya no hay vuelta atrás.

Con la frase "Maquiavelo ha muerto", Milei abrió una disertación de poco más de media hora en la que desestimó la supuesta dicotomía entre eficiencia política y valores éticos. Según el mandatario, su gestión ha demostrado que la única eficiencia real surge del respeto a la propiedad privada y a la libertad individual.

El balance de las 13.500 reformas

El punto central de su alocución fue la magnitud de la transformación legal y económica llevada adelante en los últimos dos años. Milei atribuyó al Ministerio de Desregulación la aplicación de 13.500 reformas estructurales, un volumen legislativo sin precedentes para un periodo tan corto.

"Realizamos la mayor reforma de la historia de la humanidad en tiempo récord. Esto es 'Make Argentina Great Again' (Hacer a la Argentina Grande Otra Vez)", sentenció el Presidente, parafraseando el histórico eslogan de Trump. Según Milei, este paquete de medidas permitió:

Déficit Cero: La extirpación de un déficit fiscal de 15 puntos del PBI.

Desinflación: El descenso de la inflación del 300% al 30% anual.

Impacto Social: Una caída de la pobreza del 57% al 27%, gracias a lo que denominó "el fin del modelo de la casta".

Cruce de agendas con Donald Trump

La cercanía horaria entre los discursos de Trump y Milei no pasó desapercibida para la prensa internacional. Mientras el presidente norteamericano se enfocó en el poderío económico de EE. UU. y sus intereses estratégicos, Milei actuó como el soporte intelectual de esa misma visión, advirtiendo que Occidente estaba en peligro por haber abrazado "agendas socialistas disfrazadas de justicia social".

"A los sectores vulnerables les hemos dejado de regalar el pescado para enseñarles a pescar, y si es posible, motivarlos a que creen su propia empresa pesquera", destacó en uno de los tramos más aplaudidos por los empresarios presentes.

Repercusiones en Davos

Tras el discurso, Milei mantuvo una serie de reuniones privadas con CEOs de bancos globales. Aunque cosechó elogios por la apertura del cepo y la posibilidad de girar dividendos, algunos inversores extranjeros manifestaron cautela sobre la sostenibilidad a largo plazo y la necesidad de profundizar la estabilidad política para que los capitales lleguen de forma masiva en el sector de infraestructura.