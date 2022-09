María Eugenia Vidal dijo son la mejor alternativa electoral para el 2023

Este martes llegó a Catamarca la diputada nacional del PRO y ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde cumple una extensa agenda que incluyen visita a Tinogasta y Fiambalá y Capital. En horas de la tarde mantuvo un encuentro con los integrantes del comedor “Las Talitas” y dirigentes de Tinogasta donde abordaron sobre educación, salud y seguridad.

Durante la conferencia de prensa, Vidal destacó el trabajo político y territorial que los dirigentes del PRO local y afirmó que su visita tiene entre los objetivos principales fortalecer a los equipos de Juntos por el Cambio como alternativa de electoral para el 2023. Estuvo acompañada por el presidente de la UCR local, Francisco Monti; el presidente del PRO Catamarca, Carlos Molina; el presidente de la CC-AR, Rubén Manzi y de NEO, Marisa Nóblega.

“Tengo muchas ganas de escuchar a cada catamarqueño y profundizar sobre sus necesidades, esta es la provincia número 12 que recorro. Los diputados nacionales representamos a todos los argentinos y yo estoy convencida que no se pueda representar lo que no se siente, no se escucha, no se conoce de cerca y por eso estoy recorriendo todo el país porque creo que la Argentina para ser representada federalmente debe ser conocida y no solamente en las capitales como muchas veces referentes de todos los espacios políticos hacen sino también en lo que los argentinos llamamos el interior profundo. Tengo previsto reunirme con vecinos y productores de San Fernando del Valle, Fiambalá y Tinogasta, no como se dice una visita de médico, sino que vengo a recorrer la provincia a escuchar a todos”, manifestó.

Vidal expresó su preocupación con la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y los elevados índices de pobreza en nuestro país.

“Esta es una coalición que está entrando en su octavo año, no es una coalición que estamos armando ahora para ganar la elección del año que viene, tenemos un trabajo sostenido. Ya gobernamos y gobernando juntos no tuvimos la fractura, ni las divisiones que vemos en la coalición oficialista actual. Nos mantuvimos juntos durante todo nuestro mandato, no solo en los buenos momentos, sino sobre todo los malos”, concluyó.