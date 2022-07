Massa volvió a Olivos y Fernández sigue negociando los cambios en el gabinete

Pasadas las 14 terminó la reunión entre el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa para definir el reemplazo de Martín Guzmán tras su renuncia de ayer al cargo de ministro Economía. El presidente de la Cámara baja se retiró cerca de las 14.30, mientras se especula su llegada al Gabinete. Repercusiones, rumores de más renuncias y cambios, todo minuto a minuto.

Tras irse hacia Tigre y reunirse con su propia mesa chica, Sergio Massa regresó a la Quinta de Olivos, minutos antes de las 17. Ahora y tras darse como posible, se descarta la cadena nacional para los anuncios. Con el regreso del titular de Diputados, se espera que se apuren los anuncios del recambio en el Gabinete, que incluiría una importante reestructuración.



En la Quinta Presidencial quedaron el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros, entre ellos Julio Vitobello (secretario general de Presidencia); Gustavo Beliz (secretario de Asuntos Estratégicos); Gabriela Cerruti (portavoz de Presidencia) y Santiago Cafiero (Cancillería).

Horas de definición

La renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía desató una nueva crisis en el Gobierno. Son horas de definiciones para el presidente Alberto Fernández quien perdió ahora al que fue su principal funcionario desde que asumió el cargo. Deberá definir quién será el nuevo ministro de Economía. Suenan para esa silla caliente Emanuel Álvarez Agis, Marco Lavagna y Augusto Costa.

Hasta el momento, se conoce que Agis desistió de ocupar el cargo. En las últimas entrevistas, si bien no descartó volver a la función pública, si manifestó profundas críticas a la coalición de gobierno, quizás una de las razones por las cuales su nombre está descartado por el momento. Diversas fuentes hablaron de la posibilidad de hacer algunos cambios en la estructura del Ministerio de Economía, además de los nombres. Se trata de sumar al área de Agricultura la de Producción y conformar un único ministerio.

En cuanto a Marco Lavagna, todavía no hay una definición al respecto. Augusto Costa, actual Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en la Provincia de Buenos Aires no ocupará el cargo. No se descartan otros nombres. Incluso gira Sergio Massa como posibilidad.

Otra de las candidatas es Silvina Batakis quien ocupó el cargo de Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Vale recordar que la economista iba a ser quien ocupara el rol de Ministra de Economía en caso de que hubiera ganado Daniel Scioli en las elecciones presidenciales de 2015. Su nombre, en el marco de tensiones políticas, sin diferencias con el ala "dura" del kirchnerismo y capaz de relajar las tensiones políticas, es el que más resuena con fuerza.

Miguel Peirano, se sumó a la "danza de nombres". Es economista y estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Producción del país tras la renuncia de Felisa Miceli en 2007. Luego fue reemplazado por Martín Lousteau. Sin embargo, negó la posibilidad de ser el reemplazo de Guzmán.