Milei abrirá las sesiones del Congreso junto a Karina y escoltado por Granaderos

El presidente Javier Milei inaugurará un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo.

El mandatario será recibido en el Palacio Legislativo por Victoria Villarruel, presidenta del Senado, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. El ingreso al recinto está previsto para las 21 horas, con transmisión por cadena nacional.

Expectativa por reformas clave

El discurso presidencial llega tras el período de sesiones extraordinarias, en el que el oficialismo logró la aprobación de varios proyectos con respaldo de sectores dialoguistas de la oposición.

Entre los anuncios que podrían formar parte del mensaje figuran:

Derogación de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO).

Reforma del financiamiento de los partidos políticos.

Nuevo Código Penal.

Reforma Tributaria, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo.

Reforma educativa y esquema de financiamiento universitario.

Desde el oficialismo anticipan un discurso con fuerte contenido político e ideológico, mientras que desde Unión por la Patria confirmaron su presencia en el recinto, aunque con críticas y bajas expectativas sobre el mensaje presidencial.

Clima político

En el entorno presidencial destacan el respaldo legislativo obtenido en las últimas semanas y anticipan que el Presidente buscará consolidar su agenda de reformas estructurales. También se espera que cuestione a sectores opositores y empresariales que no acompañan sus iniciativas.

El nuevo período ordinario se extenderá hasta el 30 de noviembre y tendrá en su agenda debates vinculados a reformas económicas, acuerdos internacionales y modificaciones normativas clave.