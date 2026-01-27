Milei aguarda definiciones del acuerdo UE-Mercosur para enviarlo al Congreso

El presidente Javier Milei aguarda que la Cancillería concluya los últimos ajustes técnicos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para remitirlo al Congreso Nacional. Según pudo saber TN, el texto aún se encuentra en elaboración y no ingresó a la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal.

Desde el Ejecutivo explican que restan traducciones y precisiones técnicas para contar con la versión oficial del tratado. En la mesa chica del Presidente sostienen que todavía quedan algunos días de trabajo y no descartan que el envío a la Cámara de Diputados se concrete recién la próxima semana.

La tarea está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, que debe consolidar el texto definitivo firmado por los países del Mercosur antes de remitirlo al circuito administrativo interno. Una vez cumplida esa instancia, el proyecto pasará a Presidencia para la firma del jefe de Estado.

La decisión política de avanzar con la ratificación local se mantiene pese al freno dispuesto por el Parlamento Europeo, que resolvió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con los tratados del bloque. En el oficialismo aseguran que esta medida no impide que la Argentina continúe con su propio proceso legislativo.

El Gobierno apunta a que el tratado sea tratado durante las sesiones extraordinarias de febrero, con el objetivo de que la Argentina se convierta en uno de los primeros países del Mercosur en ratificarlo, con vistas a una eventual aplicación provisoria por parte de la Comisión Europea.

La remisión del acuerdo a la Justicia europea fue aprobada con 334 votos a favor y 324 en contra, y busca determinar si el texto firmado en Paraguay se ajusta a los tratados del bloque de los 27 países. En la Casa Rosada relativizan el alcance de la medida y sostienen que solo podría haber observaciones sobre el procedimiento, no sobre el contenido del acuerdo. Advierten que, de existir objeciones de fondo, debería reiniciarse el proceso de aprobación.

Aunque inicialmente se evaluó enviar el proyecto al Senado para tratarlo junto con la reforma laboral, desde el gabinete confirmaron que el tratamiento comenzará en la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem.

En Balcarce 50 aseguran que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la ratificación en ambas cámaras, con el respaldo de aliados provinciales y sectores dialoguistas de la oposición. La sanción del acuerdo es considerada una prioridad estratégica y el Gobierno minimiza las observaciones formales realizadas desde el ámbito europeo.