Milei en Catamarca: la agenda presidencial se trasladará hoy a la Puna

El presidente Javier Milei desarrollará hoy en Catamarca el tramo institucional de su visita, luego de haber concentrado la jornada anterior en actividades de carácter partidario. La agenda de este miércoles tendrá como escenario principal la región de la Puna catamarqueña y estará vinculada directamente con el desarrollo de la actividad minera y energética.

La continuidad de la gira oficial del mandatario por el norte del país estará centrada en el complejo de la firma Rio Tinto, donde se realizará la inauguración de nuevas plantas destinadas a la producción de carbonato de litio. La actividad constituye el punto central del recorrido presidencial previsto para la provincia y se inscribe en la expansión del denominado Proyecto Fénix.

De acuerdo con el cronograma oficial, Milei encabezará la comitiva nacional que participará de la ceremonia. La visita se desarrollará en un contexto marcado por el interés en aceitar las relaciones con el sector minero y energético, uno de los ejes señalados para esta etapa de la agenda presidencial en el norte argentino.

De esta manera, la jornada tendrá un perfil diferente al de las actividades realizadas el día anterior. Mientras que el martes estuvo dedicado a compromisos partidarios, el miércoles estará enfocado en una actividad institucional vinculada con la producción de litio y la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones industriales.

El traslado al salar del Hombre Muerto comenzará a las 8

El itinerario oficial establece que el Presidente y los integrantes de su comitiva iniciarán el traslado hacia la zona de la Puna a las 08:00, cuando partirán en una aeronave Hércules con destino al salar del Hombre Muerto.

El desplazamiento marcará el comienzo de las actividades previstas en el complejo de Rio Tinto. Según el cronograma, el arribo está programado para una hora después, a las 09:00, momento en el que se realizará el recibimiento formal de la delegación presidencial por parte de las principales autoridades de la compañía.

Los representantes de la firma que recibirán al mandatario serán el director ejecutivo global de Rio Tinto, Simón Trott, y el gerente general de la empresa en el país, Ignacio Costa. Ambos participarán de la recepción prevista para el inicio de la visita a las instalaciones.

La presencia de las autoridades empresariales forma parte del esquema institucional organizado para la jornada, cuyo objetivo principal será acompañar la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio.

Recorrida por las instalaciones y el sector productivo

Una vez concretado el recibimiento formal, Milei y la comitiva nacional realizarán una recorrida por las instalaciones del complejo de Rio Tinto. El recorrido incluirá el sector destinado a la producción de carbonato de litio, uno de los espacios centrales de la actividad prevista para este miércoles.

La visita permitirá desarrollar el tramo previo al acto formal de inauguración, programado para las 11:00. La recorrida por las instalaciones está incorporada al cronograma oficial como parte de las actividades que el Presidente cumplirá en el salar del Hombre Muerto.

El complejo será el escenario de una jornada que combinará la presencia institucional del Gobierno nacional con la participación de representantes de la compañía. La actividad estará enfocada en las nuevas plantas y en la expansión del Proyecto Fénix, mencionada como parte del marco en el que se realizará la inauguración.

A las 11 será la inauguración de las nuevas plantas de litio

El momento central de la agenda presidencial en Catamarca tendrá lugar a las 11:00, con el acto formal de inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Rio Tinto.

La ceremonia se desarrollará en el marco de los festejos por el Día del Minero y estará vinculada con la expansión del Proyecto Fénix. La actividad constituye el principal compromiso institucional previsto para la visita de Milei a la provincia durante esta jornada.

La inauguración reunirá a la comitiva nacional y a las autoridades de la compañía en el complejo ubicado en el salar del Hombre Muerto. De acuerdo con la planificación oficial, el acto se realizará después del arribo presidencial, la recepción formal y la recorrida por las instalaciones productivas.

Así, la agenda del mandatario tendrá como eje una actividad relacionada con la producción de carbonato de litio, en una visita que busca fortalecer los vínculos con el sector minero y energético.

La comitiva partirá hacia Salta al mediodía

Una vez finalizadas las actividades en el complejo de Rio Tinto, el cronograma prevé que la comitiva presidencial emprenda la partida rumbo a Salta hacia el mediodía. Ese desplazamiento será el paso previo al vuelo de regreso previsto para completar la agenda del mandatario.

El aterrizaje está estimado para las 14:10 en la Aerostación Militar del Aeroparque Metropolitano, según el itinerario informado.

La programación establece, por lo tanto, una jornada concentrada en la Puna catamarqueña durante la mañana, con el traslado temprano, la recepción por parte de las autoridades de Rio Tinto, la recorrida por las instalaciones y el acto de inauguración como principales actividades.