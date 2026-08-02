Milei confirmó que ya tiene definido a su candidato a vicepresidente

El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene decidido quién será su compañero de fórmula para competir por la reelección en los próximos comicios, aunque optó por no revelar su identidad. La definición fue realizada durante una entrevista concedida al Diario de Río Negro, donde el mandatario abordó distintos aspectos de la estrategia política del oficialismo de cara al próximo calendario electoral.

Durante la conversación, el Jefe de Estado sostuvo que la decisión ya está tomada, pero consideró oportuno mantener el nombre en reserva. "Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", afirmó.

En ese mismo contexto, ratificó una de las principales posiciones que viene sosteniendo desde antes de asumir la Presidencia: la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La postura sobre las PASO

Milei volvió a cuestionar el sistema de elecciones primarias y argumentó que representa un gasto innecesario para el Estado. Según explicó, las internas partidarias deberían resolverse dentro de cada fuerza política sin financiamiento público.

"Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe", manifestó.

Con estas declaraciones, el mandatario volvió a ubicar la eliminación de las primarias como uno de los objetivos políticos del oficialismo.

El balance económico de la gestión

En otro tramo de la entrevista, el Presidente realizó una evaluación de la situación económica y sostuvo que las medidas implementadas por su administración permitieron superar años de estancamiento macroeconómico.

Según indicó, los principales logros alcanzados por el Gobierno son:

Superávit fiscal.

Reducción de la inflación.

Salida del cepo cambiario.

Recomposición de las reservas.

Cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el país para recuperar la credibilidad argentina.

"Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones", sostuvo.

Al ser consultado sobre el impacto de esas políticas en la economía cotidiana de la población, Milei reconoció que todavía existen argentinos que no perciben plenamente los efectos de la recuperación, aunque aseguró que el proceso ya comenzó a reflejarse en distintos indicadores.

"Producto de lo que ya hemos hecho, la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años. Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes", expresó.

La reforma del Banco Central

Dentro de la agenda parlamentaria para el semestre, Milei señaló que la principal iniciativa que impulsará el Gobierno será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El objetivo, según explicó, consiste en otorgar un blindaje institucional al organismo y establecer por ley la prohibición expresa de emitir dinero para financiar el gasto del Tesoro.

El mandatario sostuvo que se trata de "la reforma más importante" que buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses. "No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne", argumentó.

Asimismo, añadió que también resulta necesario fortalecer la independencia de las autoridades del organismo monetario.

"Necesitamos blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso", puntualizó.

Las inversiones, el FMI y el RIGI

Durante la entrevista, el Presidente también destacó los avances obtenidos en las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito y valoró el desempeño del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que el vínculo actual refleja el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.

"Por primera vez en la historia las misiones del FMI no vienen a la Argentina a exigirle condiciones o hacerle reclamos a un Gobierno incumplidor, sino que vienen a respaldar un programa exitoso que además sobrecumple todas las metas", aseguró.

Respecto de las inversiones, detalló las cifras vinculadas al RIGI y al flujo de capitales previsto para el país. Los datos mencionados por el mandatario fueron los siguientes:

Más de 46.000 millones de dólares en inversiones ya aprobadas.

en inversiones ya aprobadas. Más de 100.000 millones de dólares en proyectos que permanecen en evaluación.

en proyectos que permanecen en evaluación. Más de 150.000 millones de dólares si se incluyen las inversiones anunciadas.

"Comprendiendo todo el RIGI ya tenemos aprobadas inversiones por más de 46.000 millones de dólares y se encuentran en etapa de evaluación otras por más de 100.000 millones. Si sumamos las inversiones que fueron anunciadas, estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares que son invertidos en una economía que hasta hace 3 años ahuyentaba a los inversores", señaló.

Gobernadores patagónicos y la infraestructura

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Milei también valoró el acompañamiento de los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, a las iniciativas promovidas por la Casa Rosada.

El Presidente sostuvo que ambos mandatarios provinciales comprenden el rumbo de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y consideró que ese acompañamiento resulta importante para el proceso en marcha.

"Los gobernadores comprenden este proceso y por eso han apoyado muchas de estas reformas. Si seguimos por este camino en 10 años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas", afirmó.

Consultado acerca de posibles obras de infraestructura agrícola y proyectos de riego para la región, descartó una intervención directa del Estado para orientar inversiones privadas.

"Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle 'hay que invertir acá' o 'hay que invertir allá'. Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado", sostuvo.

El legado

En el tramo final de la entrevista, Milei fue consultado acerca del legado que pretende dejar una vez concluida su gestión presidencial.

El mandatario respondió que aspira a ser recordado por haber impulsado un cambio de rumbo para el país.

"Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente", concluyó.