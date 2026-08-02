Domingo electoral en Santiago del Estero: Gerardo Zamora busca consolidar su poder

La provincia de Santiago del Estero celebrará este domingo 2 de agosto una jornada electoral que definirá el futuro político de los gobiernos municipales para los próximos cuatro años. Con 598.000 electores habilitados, los comicios se desarrollarán en 25 de los 28 municipios santiagueños, donde se elegirán intendentes y concejales en una elección que concentra buena parte de la atención política provincial.

La votación se llevará a cabo mediante 1.734 mesas distribuidas en 225 establecimientos educativos, en una jornada en la que el oficialismo del Frente Cívico por Santiago intentará reafirmar su predominio territorial frente a una oposición que llega fragmentada y sin una propuesta unificada.

El principal referente del espacio gobernante es el senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora, quien, según el escenario planteado para estos comicios, apuesta a mantener el control político de la capital provincial y a recuperar el municipio de La Banda, dos distritos que concentran la mayor parte del electorado santiagueño.

La capital concentra la mayor atención electoral

Como ocurre habitualmente en las elecciones municipales de Santiago del Estero, la mayor expectativa está puesta en las dos ciudades con mayor peso demográfico de la provincia.

La capital provincial reúne 236.900 electores, mientras que La Banda cuenta con 95.400 votantes. En conjunto, ambas ciudades concentran el 68% del padrón electoral, por lo que sus resultados serán determinantes para la lectura política de la jornada. El Frente Cívico por Santiago, fuerza liderada por Gerardo Zamora, participa en la disputa de 24 de las 25 intendencias que estarán en juego durante estos comicios.

Solamente Clodomira, Beltrán y Villa Atamisqui, tres pequeñas municipalidades, quedaron fuera de esa contienda.

La sucesión en la capital y una oposición dividida

En la ciudad de Santiago del Estero finaliza el mandato de la intendenta Norma Fuentes, integrante de la coalición zamorista, espacio conformado por distintos sectores del radicalismo y el Partido Justicialista.

Para sucederla, el oficialismo postula a Mario Benavente, quien cuenta con el respaldo explícito de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio "Pichón" Neder. Uno de los principales interrogantes de la elección pasa por conocer el desempeño de una oposición que llega dividida en distintas propuestas electorales.

Dentro de ese escenario, Facundo Pérez Carletti encabeza la lista de Despierta Santiago, espacio vinculado al PRO. Por otra parte, Natalia Neme representa a la UCR orgánica, que decidió competir por separado, profundizando la fragmentación opositora.

El Frente Renovador presenta como candidata a Marianella Lezama Hid, mientras que La Libertad Avanza competirá con Beatriz Yunes, cuya candidatura aparece como uno de los factores que más atención genera dentro del oficialismo.

Durante el cierre de campaña, el espacio que responde al presidente Javier Milei realizó una caminata por el centro de la capital provincial encabezada por Beatriz Yunes, el concejal Alejandro Parnás y los dirigentes nacionales Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

Según la información difundida, Iñaki Gutiérrez fue el único dirigente nacional de La Libertad Avanza que viajó a Santiago del Estero para respaldar la candidatura de Yunes, situación que refleja la escasa participación de figuras nacionales durante la campaña provincial. El armado político de La Libertad Avanza en la provincia está encabezado por Tomás Figueroa, un experonista que se desempeñó como secretario parlamentario de la Cámara de Diputados durante menos de un año.

La Banda, el principal foco de la disputa política

Si bien la capital concentra el mayor número de votantes, el escenario electoral más competitivo aparece en La Banda, ubicada al otro lado del Puente Carretero, tras cruzar el río Dulce.

En ese distrito, el actual intendente Roger Nediani buscará la reelección representando al Frente Compromiso y Unidad, una fuerza de perfil localista que rompió con Sergio Massa en el plano nacional y que decidió no responder a estructuras políticas provinciales ni nacionales.

Ese posicionamiento político constituye uno de los elementos que, según el escenario planteado, genera preocupación dentro del oficialismo. Con el objetivo de recuperar ese municipio, el Frente Cívico postula a Llamil Abdala, actual secretario de Industria de la Provincia, candidatura respaldada por Gerardo Zamora y José Emilio "Pichón" Neder.

De acuerdo con una encuesta reciente mencionada en la información de base, Abdala encabeza la intención de voto con 32%, aventajando por 12 puntos a Roger Nediani.

En tercer lugar aparece Pablo Mirolo, exintendente de La Banda y representante del Frente Renovador de Sergio Massa, con 12% de intención de voto. Su candidatura busca recuperar el territorio bandeño para ese espacio político.