Pichetto proyectó a Villarruel como candidata presidencial en 2027

Mientras el oficialismo ya proyecta el horizonte político con la mirada puesta en la reelección de Javier Milei, distintos sectores de la oposición comienzan a delinear sus propias estrategias de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En ese contexto, el diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, realizó un análisis sobre el escenario político que podría configurarse en los próximos años y aseguró que Victoria Villarruel será candidata a presidenta.

Durante una entrevista concedida al programa Toma y Daca, emitido por Futurock, el legislador fue consultado sobre una eventual postulación de la actual vicepresidenta y respondió sin dejar margen para dudas.

"Totalmente", expresó al ser interrogado acerca de la posibilidad de que Villarruel compita por la Presidencia en 2027.

Las declaraciones de Pichetto se producen en un momento en el que, según señaló, la oposición busca reorganizarse frente al oficialismo, mientras el Gobierno nacional ya piensa en un nuevo mandato presidencial de Javier Milei.

"Va a ser opositora"

En su análisis, el diputado nacional también se refirió al vínculo político entre el Presidente y la vicepresidenta, al considerar que Villarruel ocupará un lugar diferente dentro del escenario político. Pichetto ratificó que la vicepresidenta "va a ser opositora" y explicó que su visión se apoya en la dinámica que suelen generar los conflictos internos dentro de la política.

"¿Sabés lo que pasa en la política? Las heridas y los resentimientos, el odio y el desprecio generan reacción y una actitud de mucha fortaleza frente a eso", argumentó durante la entrevista.

A partir de esa interpretación, sostuvo que las diferencias existentes derivarán en una construcción política propia encabezada por la actual vicepresidenta.

El electorado de Villarruel

Durante la conversación, el legislador también describió cuál considera que sería la base electoral de una eventual candidatura presidencial de Victoria Villarruel. Según explicó, se trata del "electorado nacionalista, católico, de base militar", un sector que, de acuerdo con su análisis, acompañó en su momento a Javier Milei y al proyecto libertario.

Para Pichetto, ese espacio político ya no permanecerá dentro del oficialismo y competirá de manera independiente en el próximo proceso electoral.

"Ese electorado va a estar afuera compitiendo. Villarruel hoy va a ser candidata a presidente, no tengo ninguna duda, porque este es el escenario", afirmó. Con esa definición, el diputado planteó que la vicepresidenta encabezará un proyecto político propio dentro del mapa electoral previsto para 2027.

Las críticas a Patricia Bullrich

Otro de los ejes de las declaraciones de Pichetto estuvo dirigido a Patricia Bullrich, luego de las afirmaciones realizadas por la dirigente durante una entrevista con Clarín, donde manifestó que, tras un eventual segundo mandato de Javier Milei, buscará competir por la Presidencia.

El diputado respondió con ironía al referirse a esa posibilidad.

"¿Para cuándo? ¿Para 2050?", expresó. Además, cuestionó que Bullrich esté proyectando una candidatura para el año 2031 y sostuvo que la dirigente enfrenta un escenario político complejo dentro de La Libertad Avanza.

Según manifestó, "Bullrich está mirando que no hay lugar para ella. No la van a poner de candidata a vice porque le desconfían".

En la misma línea, afirmó que el armado libertario tampoco permitirá que la actual senadora y exministra de Seguridad sea candidata a jefa de Gobierno.

La propuesta de un "frente nacional"

Más allá del análisis sobre el oficialismo y las posibles candidaturas, Pichetto también se refirió a la estrategia que, a su entender, debería desarrollar la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El diputado sostuvo que el principal desafío consiste en derrotar a la actual gestión libertaria y construir una alternativa política con capacidad de competir electoralmente. En ese sentido, planteó la necesidad de conformar un "frente nacional" que tenga como eje al peronismo, acompañado por otros sectores que compartan afinidades políticas.

Según expresó, esa construcción debería convertirse en la herramienta para enfrentar al oficialismo en los próximos comicios presidenciales.