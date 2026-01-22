Milei defendió las bandas de flotación del dólar y ratificó su apuesta por China

El presidente Javier Milei volvió a defender el programa económico de su gobierno y ratificó el esquema de bandas de flotación cambiaria como uno de los pilares de su estrategia para estabilizar la economía y ordenar el mercado cambiario. En declaraciones realizadas desde el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario sostuvo que el dólar "es libre" dentro de los márgenes establecidos y que ese mecanismo tiene como objetivo que los argentinos "aprendan a flotar" en un régimen de mayor disciplina macroeconómica.

"Las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar", afirmó Milei, al tiempo que explicó que se trata de una etapa de transición hacia un esquema de mayor liberalización. En ese sentido, señaló que una vez que se logre "eliminar el excedente de pesos" en la economía, el mercado cambiario estará en condiciones de "flotar libremente sin ningún tipo de problemas".

El jefe de Estado también se refirió al vínculo de la Argentina con los mercados internacionales de deuda y descartó, por el momento, una necesidad urgente de financiamiento externo. Según explicó, el actual programa económico permite al país afrontar el pago de intereses de la deuda con superávit fiscal, lo que reduce la presión para volver a endeudarse en el corto plazo.

En ese marco, Milei indicó que su administración apunta prioritariamente a fortalecer el mercado de capitales local, antes que avanzar en nuevas colocaciones de deuda en el exterior. No obstante, aclaró que, "en el peor de los casos", el Gobierno podría recurrir a los mercados internacionales —particularmente a Wall Street— únicamente para refinanciar vencimientos, aunque reconoció que esa posibilidad aún se encuentra lejana debido al elevado nivel de riesgo país.

Más apertura comercial y vínculos con "todos"

En el plano internacional, el Presidente reafirmó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y aseguró que el acuerdo comercial bilateral entre ambos países se encuentra "prácticamente listo", con la expectativa de poder firmarlo en el corto plazo. Sin embargo, dejó en claro que esa sintonía política no implica limitar las relaciones económicas con otros actores globales.

"Para nosotros, China es una fuente de oportunidades para expandir mercados", sostuvo Milei, y remarcó que su plan de gobierno apunta a una apertura comercial amplia. "Mi idea es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a la India. Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita", enfatizó en declaraciones a la agencia Bloomberg.

Al profundizar sobre los efectos de una mayor apertura, el mandatario reconoció que la liberalización comercial puede generar impactos sectoriales desiguales, pero defendió su efecto neto sobre la economía. "Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda", explicó.

Tensión con Brasil y críticas a Lula

En otro tramo de sus declaraciones, Milei volvió a referirse a la relación con Brasil y lanzó un comentario irónico que profundiza la tensión con su par, Luiz Inácio Lula da Silva. "Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros; los amo mucho como para insultarlos. Por eso todos tienen nombres de economistas liberales", expresó.

La frase fue pronunciada en el contexto de la ausencia de Lula en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tuvo lugar el sábado 17 en Paraguay. Pese al tono crítico, el Presidente aclaró que, más allá de las diferencias ideológicas, la relación institucional con Brasil continúa.

"Al margen de eso, tenemos una relación adulta. Esto no es una contienda ideológica ni de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos", sostuvo. En ese sentido, destacó que su gobierno impulsa una mayor flexibilización del Mercosur para hacerlo "más dinámico", en línea con su visión de apertura económica y reducción de barreras comerciales.