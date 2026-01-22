Milei habló de la libertad de Nahuel Gallo y dijo estar esperanzado por su regreso al país

El presidente de la Argentina, Javier Milei, expresó este jueves un tono optimista respecto a las gestiones diplomáticas internacionales que buscan la liberación de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela, con especial énfasis en el caso del gendarme Nahuel Gallo. Las declaraciones fueron brindadas desde Suiza, donde el mandatario participa de actividades protocolares, y están vinculadas a negociaciones que, según el jefe de Estado, avanzan "de forma positiva".

En declaraciones a la agencia Bloomberg, Milei señaló que, si bien persiste la preocupación por la situación del gendarme, existe "esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina" en un futuro cercano. El mandatario resaltó que la administración argentina delegó en Estados Unidos la conducción de las negociaciones con las autoridades venezolanas, en el marco de una serie de gestiones que buscan resultados concretos en materia de derechos humanos y liberación de detenidos políticos.

El Gobierno argentino ha insistido en la necesidad de presionar por la liberación de todos los presos políticos argentinos en Venezuela, pero en particular ha ubicado al caso de Gallo como un símbolo de la defensa de los derechos humanos y la protección de sus ciudadanos en el exterior. Según fuentes oficiales, las negociaciones de Estados Unidos —respaldadas por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio— han tenido un papel central al reclamar ante Caracas la excarcelación de los detenidos.

En su exposición, Milei destacó la "enorme tarea" de las autoridades estadounidenses en el proceso, y describió el plan diplomático y estratégico de Washington en Venezuela como estructurado en tres etapas: estabilización, reconstrucción y, posteriormente, transición hacia la democracia. Este enfoque, aseguró, es el más adecuado en el contexto actual y ha permitido que se avance en la liberación de presos políticos en la región.

El presidente definió al líder venezolano Nicolás Maduro como "narco tirano, dictador, asesino", reforzando su postura crítica hacia el régimen chavista por su prolongada represión y las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen. Más allá de estos juicios, Milei sostuvo que las medidas promovidas por Estados Unidos representan "lo que se puede hacer en este momento" para encaminar un proceso de cambio político en Venezuela, aunque admitió que la transición democrática recién comenzaría tras las etapas iniciales de estabilización.

Desde Suiza, el mandatario también se refirió a su relación con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien calificó como "una amiga y gran defensora de la libertad". Milei resaltó el aprecio personal que le tiene, aunque reiteró su alineamiento con la estrategia estadounidense para garantizar resultados concretos en la liberación de Gallo y otros detenidos, antes de avanzar hacia etapas más complejas del proceso político en ese país.

La situación de Gallo ha sido un punto de tensión diplomática entre Buenos Aires y Caracas desde que fue detenido en diciembre de 2024, luego de ingresar a territorio venezolano desde Colombia. El caso escaló a instancias internacionales, con denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional por parte del Gobierno argentino, que sostiene que la detención constituye una violación a normas internacionales y a los derechos humanos.

En paralelo, Milei aprovechó también para reafirmar la política exterior de su administración, que busca consolidar relaciones comerciales con países como China, al tiempo que mantiene una clara afinidad ideológica con Estados Unidos. En ese sentido, subrayó que la expansión de mercados y la apertura económica no se contraponen entre sí, y que la Argentina apunta a fortalecer vínculos con diversas potencias globales, incluyendo la Unión Europea, China y Estados Unidos.

La expectativa oficial, tanto en Balcarce 50 como en el círculo diplomático, es que los avances de las gestiones logren resultados concretos en los próximos meses, especialmente en lo relativo al regreso de Gallo, al que Milei se refirió como una causa que "nos sigue ocupando y preocupando profundamente".