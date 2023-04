Milei le propuso a Patricia Bullrich ir a una interna. y ella lo rechazó: "Soy de JxC, punto final"

Javier Milei, aseguró que estaría dispuesto a ir a internas con Patricia Bullrich y acompañarla en caso de que ella las ganara. La presidenta del PRO se apresuró a rechazarlo de forma contundente y ratificó que su lugar es en Juntos por el Cambio.

Las polémicas declaraciones de Javier Milei

El economista libertario dijo durante una entrevista en la mañana de este lunes con Radio Rivadavia: “Estamos a tiempo de crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Sería darle una solución más pura”, y aclaró que “no hubiese aceptado una fórmula con Patricia (Bullrich) dentro de Juntos por el Cambio”.

El libertario incluso aseguró que en caso de salir triunfador de la PASO y luego de la elección presidencial, convocaría tanto a Bullrich como al expresidente, Mauricio Macri, a su eventual gabinete.

“Si nos tocara ganar, voy a convocar muchas personas que están en el equipo de Bullrich, muchos de ellos son amigos míos”, expresó.

En esta misma línea, agregó: “Cómo no voy a convocar a alguien que tiene la experiencia y que hizo un excelente trabajo a nivel internacional. Habría que crear una figura para aquellos que pasaron por la presidencia de un modo digno, que tenga una suerte de cargo como representante del país. Macri lo hizo fabulosamente bien”.

En ese marco, se mostró del lado del ex mandatario en la interna de Juntos por el Cambio “Me parece horrible que hoy que Mauricio Macri se corrió de la contienda, lo estén escupiendo. El Gobierno de Macri no pudo avanzar porque el radicalismo, la Coalición Cívica y el ala blanda del PRO le tiraban para atrás”.

La contundente respuesta de Patricia Bullrich

Tras las declaraciones de Javier Milei, la presidenta del PRO salió a responder sus declaraciones y aseguró al medio TN que pertenece a Juntos por el Cambio. “Soy de Juntos por el Cambio, punto final”, señaló Bullrich.

Cómo sería el Gobierno de Milei

El Diputado Nacional reveló que ya tiene en mente el armado de su Gabinete si le toca ser el próximo Presidente de la Nación, y reafirmó que achicaría la cantidad de Ministerios.

“Tengo definido cinco de los ocho ministros que voy a tener. Va a estar el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Ministerio de Infraestructura, va a aparecer un nuevo Ministerio que es el de Capital Humano (Niñez, Educación, Salud y Trabajo), Seguridad, Defensa, Justicia e Interior”, reveló el referente de La Libertad Avanza.

Finalmente explicó que la idea que tiene se asemeja al primer gobierno de Menem, que, según su mirada, “es el mejor de la historia de la Argentina”.