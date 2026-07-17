Milei participará del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

El presidente Javier Milei participará este viernes del acto central en conmemoración del 32° aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 y considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

Según se informó oficialmente, el jefe de Estado encabezará la comitiva oficial que asistirá a la ceremonia prevista para las 09:45, en la tradicional esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía, reconstruida tras el ataque que destruyó el edificio original.

La conmemoración volverá a reunir a autoridades nacionales, representantes de instituciones y familiares de las víctimas en un acto que, año tras año, mantiene vigente el reclamo por el esclarecimiento del atentado y la búsqueda de justicia.

Una fecha modificada por la observancia del Shabat

Aunque el atentado ocurrió el 18 de julio de 1994, este año la conmemoración fue adelantada al viernes 17 de julio.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, debido a que la fecha exacta del aniversario coincide con el descanso del Shabat.

Las entidades resolvieron anticipar el acto en respeto a la observancia religiosa, manteniendo el carácter institucional y conmemorativo de una jornada que cada año convoca a la comunidad y a distintos sectores de la sociedad.

La sirena volverá a sonar a las 9.53

La ceremonia llevará como lema "Hoy no podemos perder la memoria" y dará comienzo formalmente a las 09:53, el mismo minuto en que se produjo la explosión hace más de tres décadas.

Como ocurre tradicionalmente, el inicio del acto estará marcado por el sonido de la sirena, un momento central de la conmemoración que recuerda el instante exacto en que el coche bomba destruyó el edificio ubicado sobre la calle Pasteur.

Ese momento simboliza el homenaje a las víctimas y constituye uno de los instantes más significativos de la ceremonia organizada por las instituciones de la comunidad judía.

Las declaraciones de Milei sobre el atentado

En los últimos días, el presidente Javier Milei volvió a referirse al significado histórico del atentado y destacó la importancia de la comunidad judía en la Argentina.

"Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina", expresó el mandatario, al considerar esa realidad como "un orgullo y una gran responsabilidad".

Al mismo tiempo, recordó que la ciudad también fue escenario de dos ataques terroristas. "Es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita. En 1992 y 1994 se cobró un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas", manifestó.

Treinta y dos años sin condenados

A 32 años del atentado, la causa judicial continúa sin condenados, una situación que mantiene vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia impulsado por familiares de las víctimas, instituciones y distintos sectores de la sociedad civil.

El ataque del 18 de julio de 1994 provocó la destrucción del edificio de la AMIA ubicado en la calle Pasteur y causó la muerte de 85 personas, además de dejar más de 300 heridos.

La falta de condenas constituye uno de los ejes permanentes de las conmemoraciones anuales y renueva el pedido para que el atentado sea finalmente esclarecido.

Arte y cultura para mantener viva la memoria

La conmemoración de este año incorporará además diversas intervenciones artísticas y culturales impulsadas por la Secretaría de Cultura de la Nación y la AMIA, con el objetivo de fortalecer el mensaje de memoria y mantener vigente la denuncia contra la impunidad.

Entre las iniciativas previstas se encuentra la inauguración de "Pasteur 9.52", un mural de 5 por 8 metros diseñado por el artista visual Lucas Lasnier (Parbo). La obra fue realizada sobre la fachada del edificio reconstruido y recrea cómo lucía el histórico inmueble exactamente un minuto antes de la explosión. Además, incorpora dos piedras originales pertenecientes al edificio destruido durante el atentado.

La propuesta busca establecer un vínculo entre el edificio original y el espacio reconstruido, utilizando elementos auténticos del inmueble como parte de la composición artística.

Reflexionar sobre las víctimas

Las actividades conmemorativas también incluyen nuevas producciones destinadas a promover la reflexión sobre las consecuencias del atentado.

La AMIA presentó el video institucional "Hoy no podemos perder la memoria", dirigido por Lucas Fossati y narrado con la voz del actor Federico D'Elía. La producción toma como base la popular canción mundialista "Muchachos", que es reversionada para reflexionar sobre los proyectos de vida que quedaron truncados tras la muerte de las 85 víctimas del atentado.

Asimismo, forma parte de la programación la obra teatral "La silla vacía", escrita por Sol Levinton y con locución de Ricardo Darín.

La pieza relata, en primera persona, las experiencias de cuatro familiares y sobrevivientes del atentado, ofreciendo un testimonio centrado en las consecuencias humanas de la tragedia.