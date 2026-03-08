Milei participará en Nueva York de la "Argentina Week" y Raúl Jalil integrará la delegación argentina

El presidente Javier Milei se prepara para encabezar en Nueva York la "Argentina Week 2026", un evento que reunirá a empresarios, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos con el objetivo de promover inversiones extranjeras en el país. En la delegación oficial estará presente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a otros mandatarios provinciales.

La actividad se desarrollará el martes y forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para reforzar su agenda internacional, especialmente con Estados Unidos, y presentar ante inversores el programa económico impulsado por la administración libertaria.

La gira presidencial comenzó en Miami, donde Milei participó el sábado de la cumbre "Escudo de las Américas", organizada por el presidente estadounidense Donald Trump. El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones regionales contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo.

Durante el evento, Trump volvió a manifestar su respaldo al mandatario argentino y lo calificó como "amigo". Además recordó su apoyo previo a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

La agenda de Milei en Estados Unidos

La agenda del Presidente continuará el lunes en Nueva York, donde brindará una exposición en la Yeshiva University, una reconocida universidad judía. Posteriormente participará en la Gala Anual J100 organizada por el medio The Algemeiner, que cada año distingue a cien personalidades que influyen positivamente en la vida de la comunidad judía.

El martes será la jornada central de la gira. Milei mantendrá primero una reunión con Jamie Dimon, CEO del banco internacional JP Morgan, una de las entidades financieras más importantes del mundo.

Luego inaugurará la Argentina Week 2026, un encuentro organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a JP Morgan y Bank of America.

El objetivo del evento es presentar el programa económico del Gobierno y promover oportunidades de inversión en sectores como energía, infraestructura, tecnología y finanzas.

Funcionarios y gobernadores que integran la delegación

La comitiva argentina está integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes expondrán sobre las reformas económicas y regulatorias impulsadas por el Gobierno.

También participarán gobernadores considerados dialoguistas por la Casa Rosada, entre ellos:

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Ignacio Torres (Chubut)

Marcelo Orrego (San Juan)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Rolando Figueroa (Neuquén)

Raúl Jalil (Catamarca)

Carlos Sadir (Jujuy)

Gustavo Sáenz (Salta)

Cierre de la gira en Chile

La gira internacional concluirá el miércoles en Santiago de Chile, donde Milei asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

Según fuentes del oficialismo, en la Casa Rosada consideran que la llegada del dirigente chileno al poder podría reforzar el alineamiento político regional con gobiernos afines, una estrategia que el Ejecutivo busca consolidar en América Latina.