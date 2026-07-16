El picante cruce entre Villarruel y Bullrich por la Propiedad privada: todos los chats

La interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el Gobierno nacional volvió a quedar expuesta tras conocerse un intenso intercambio de mensajes por WhatsApp con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La conversación se produjo luego del intento de la titular de la Cámara alta de postergar la sesión convocada para este mediodía, en la que el oficialismo buscará debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido como ley de tierras.

El episodio ocurrió el día anterior a la sesión, trascendió públicamente este jueves y volvió a evidenciar la confrontación abierta entre Villarruel y el gobierno encabezado por Javier Milei.

El diálogo fue confirmado a Infobae por fuentes con conocimiento de la conversación. Según la reconstrucción realizada por ese medio, el origen de la discusión fue el intento de la vicepresidenta de suspender la sesión prevista para este jueves. Bullrich rechazó esa posibilidad y defendió el tratamiento de una iniciativa que la Casa Rosada considera estratégica dentro de su agenda de reformas.

Del Mundial al proyecto de ley

El intercambio comenzó con una referencia al triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, resultado que clasificó al equipo nacional para la final del Mundial.

Villarruel escribió: "Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial".

Bullrich respondió de manera breve: "Para festejarlo".

Sin embargo, la conversación rápidamente dejó de girar en torno al resultado deportivo y se concentró en el verdadero motivo del desacuerdo: el proyecto que el Senado tenía previsto debatir. La vicepresidenta manifestó su rechazo a la iniciativa y particularmente al capítulo referido al régimen de tierras rurales.

En uno de sus mensajes afirmó: "Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras".

Bullrich respondió: "Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío".

A partir de ese momento, el intercambio fue elevando su intensidad.

Las diferencias sobre la ley

Durante la conversación, Villarruel sostuvo que el proyecto implicaba "vender el país", cuestionó el apartado referido a las tierras rurales y acusó al oficialismo de no darle importancia a la integridad territorial.

Ante ello, Bullrich respondió: "Ni se venden tierras. Se desarrolla el país". La vicepresidenta insistió con sus críticas y expresó: "No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho".

Bullrich contestó: "Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial".

Posteriormente, Villarruel volvió a cuestionar el proyecto y escribió: "Uds. nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola, que se debe haber encontrado con ellos allá".

El cruce personal

Con el correr de los mensajes, el intercambio dejó de centrarse exclusivamente en el contenido del proyecto y pasó a incluir cuestionamientos personales. Bullrich le respondió a Villarruel: "Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís".

La vicepresidenta contestó reivindicando la legitimidad de su cargo: "A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente".

Bullrich respondió: "A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad".

La conversación continuó con nuevas descalificaciones. Villarruel escribió: "Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina", en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Bullrich respondió: "¡Chau! Chau, comienzo y fin de una corta vida política". La vicepresidenta replicó: "Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau".

Finalmente, Bullrich cerró el intercambio con un último mensaje: "Perdón, estaba festejando. Pero los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada".

Dos posiciones enfrentadas

Más allá del tono del intercambio, el episodio dejó en evidencia las diferencias políticas respecto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Desde el Poder Ejecutivo rechazan la interpretación realizada por Villarruel y sostienen que la iniciativa no habilita que Estados extranjeros compren tierras rurales argentinas.

Según explican fuentes oficiales, el proyecto mantiene una prohibición absoluta para ese tipo de adquisiciones, incorpora un doble mecanismo de control —por parte de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional— cuando intervienen empresas con participación estatal extranjera y conserva el régimen especial vigente para las zonas de seguridad de frontera.

El argumento oficial sostiene que la reforma diferencia la inversión privada de los intereses de otros Estados y fortalece los controles cuando consideran que puede existir un riesgo para la soberanía nacional.

En el Gobierno afirman que la ley no flexibiliza la protección territorial, sino que la vuelve "más precisa, más federal y más firme". La posición de Villarruel es diferente. La vicepresidenta considera que el proyecto elimina restricciones actualmente vigentes y facilita la adquisición de tierras por parte de extranjeros, motivo por el cual manifestó su oposición al tratamiento de la iniciativa.

El trasfondo político

En la Casa Rosada también interpretan que la postura asumida por Villarruel terminó coincidiendo con la resistencia que desde hace meses mantienen Unión por la Patria y otros bloques opositores para demorar el tratamiento de la iniciativa.

Esa lectura incrementó el malestar dentro del oficialismo, que considera la media sanción de la ley como uno de los principales objetivos de la sesión convocada para este mediodía.

El episodio también volvió a reflejar el deterioro del vínculo político entre la vicepresidenta y el Gobierno. Según la información disponible, Villarruel mantiene desde hace más de dos años una relación prácticamente rota con Javier Milei y quedó completamente al margen de las principales decisiones políticas del Poder Ejecutivo.

Asimismo, la relación con Karina Milei atraviesa su peor momento y desde hace tiempo dejó de existir un canal de diálogo fluido entre ambas. En ese contexto, Patricia Bullrich se consolidó como una de las principales interlocutoras parlamentarias de la Casa Rosada y como la responsable de conducir la estrategia oficialista en el Senado.