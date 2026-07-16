Milei mantendrá su cábala en Olivos y descartó viajar a la final del Mundial 2026

El presidente Javier Milei confirmó que no estará presente en la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España este domingo en Nueva York. De esta manera, descartó la posibilidad de realizar un viaje relámpago a Estados Unidos para acompañar al seleccionado nacional en la definición del certamen y ratificó que continuará siguiendo el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni desde la Quinta de Olivos.

La decisión implica mantener la misma modalidad que utilizó durante toda la competencia. Según explicó el mandatario, el lugar desde donde observó cada uno de los encuentros de la Selección se convirtió también en parte de una tradición personal que no piensa modificar para el partido más importante del torneo.

Luego del triunfo de Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, resultado que aseguró la clasificación del conjunto nacional a una nueva final mundialista, Milei despejó cualquier especulación sobre un posible viaje y dejó en claro que seguirá el compromiso desde la residencia presidencial.

"Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí", expresó el Presidente al referirse a la definición que enfrentará al seleccionado argentino con el conjunto español.

La cábala que acompañó todo el torneo

Además de confirmar que permanecerá en Olivos, Milei reveló que repetirá una particular cábala relacionada con la vestimenta que utilizó durante cada presentación de la Selección argentina en el Mundial.

El mandatario explicó que seguirá viendo el partido con una campera de YPF, prenda que, según contó, utilizó durante todos los encuentros del equipo nacional y que decidió no volver a quitarse después de un episodio que asoció con el desarrollo de uno de los partidos.

"Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más", sostuvo al explicar el motivo por el cual mantendrá la misma indumentaria para la final.

En ese mismo sentido, recordó una situación que terminó reforzando esa costumbre durante el campeonato. "Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más", relató el Presidente al referirse a la prenda que volvió parte de su rutina durante los encuentros de la Selección.

Con esas declaraciones, Milei dejó en claro que no modificará ninguno de los hábitos que acompañaron el recorrido argentino hasta el partido decisivo del certamen.

La final ante España

La final del Mundial 2026 enfrentará a Argentina y España este domingo en Nueva York, luego de que ambos seleccionados superaran sus respectivos compromisos de semifinales.

El equipo conducido por Lionel Scaloni consiguió el pase al encuentro decisivo tras vencer 2 a 1 a Inglaterra, mientras que el conjunto español alcanzó la final después de imponerse frente a Francia en la otra semifinal. Con ese escenario definido, el seleccionado argentino buscará un nuevo título mundial frente al representativo español en el cierre del torneo.

Casa Rosada disponible para un eventual festejo

Durante sus declaraciones, Milei también volvió a referirse a la posibilidad de una celebración oficial si la Selección argentina consigue un nuevo campeonato del mundo.

El Presidente reiteró que la Casa Rosada estará a disposición del plantel en caso de que el equipo obtenga la victoria frente a España y decida compartir los festejos con los hinchas en la Plaza de Mayo.

La manifestación del mandatario ratifica la misma disposición expresada anteriormente respecto de un eventual recibimiento institucional para el seleccionado nacional.