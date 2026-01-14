Milei recibió en Casa Rosada a dos argentinos que estuvieron secuestrados por Hamas

El presidente Javier Milei recibió este mediodía en la Casa Rosada a Ariel y David Cunio, dos ciudadanos argentinos que fueron secuestrados por el grupo Hamas durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 en Israel. El encuentro se llevó a cabo en el despacho presidencial y formó parte de una jornada con una agenda cargada de actividades oficiales, algo poco habitual para esta época del año.

Los hermanos Cunio fueron liberados el 14 de octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja, luego de permanecer casi dos años en cautiverio. Durante la reunión con el mandatario estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel, quien ha seguido de cerca la situación de los rehenes y sus familias desde el inicio del conflicto.

La recepción de los ex rehenes se dio en un contexto en el que gran parte del Gabinete nacional se encuentra de vacaciones. Sin embargo, el jefe de Estado decidió mantener una agenda activa, alternando sus actividades entre la quinta presidencial de Olivos y la Casa Rosada, desde donde continúa encabezando reuniones políticas, económicas y diplomáticas.

La liberación de Ariel y David Cunio se produjo tras intensas gestiones diplomáticas internacionales. Según se informó oficialmente, el desenlace estuvo vinculado a la intervención de Estados Unidos y a la mediación directa del expresidente Donald Trump, quien tuvo un rol clave en las negociaciones que derivaron en la liberación de varios rehenes secuestrados durante los ataques de octubre de 2023.

Los hermanos Cunio y sus familias fueron capturados en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más afectadas por el ataque de Hamas. De origen argentino, los Cunio se habían trasladado a Israel en 1986, donde desarrollaron su vida familiar y laboral. El secuestro de ciudadanos argentinos generó una fuerte conmoción tanto en Israel como en Argentina, y motivó reiterados pronunciamientos del Gobierno nacional en reclamo por su liberación.

Durante su última visita oficial a Israel, Milei mantuvo un encuentro con familiares de víctimas del secuestro. En aquella oportunidad, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario ratificó su postura de condena al terrorismo y sostuvo que el combate contra estas organizaciones representa "la lucha de la gente de bien contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización", una definición que reiteró en distintos foros internacionales.

Además del encuentro con los hermanos Cunio, el Presidente protagonizó este miércoles una serie de audiencias en su despacho del primer piso de la Casa Rosada. Entre los compromisos destacados figuró una reunión con empresarios del sector energético, de la que participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

Del encuentro formaron parte ejecutivos de empresas internacionales con inversiones en el país, entre ellos el director ejecutivo de MidOcean Energy, Venter De la Rey; el vicepresidente senior, Thomas Wheeler; el director de desarrollo de negocios, Vahid Farzad; y el director para América de la compañía, Jason Klein. También participaron el CEO de Black Limited, Marc Pastsy, y el director de operaciones, Valenti Sabate.

La agenda presidencial incluyó además una actividad de carácter diplomático: Milei tiene previsto recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, quien fue designado en noviembre. El acto formal marca el inicio oficial de la misión diplomática del representante italiano en el país y refuerza los vínculos bilaterales entre ambas naciones.

De este modo, el Presidente combinó en una misma jornada gestos políticos, actividades diplomáticas y reuniones económicas, en una señal de continuidad de su gestión aun en un período marcado por el receso estival.