Milei reconfigura el Gabinete: Mahiques asume como nuevo ministro de Justicia

El presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, tras aceptar la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, quien dejó su cargo este miércoles.

La decisión se formalizó luego de una reunión en la Casa Rosada y fue confirmada por el Gobierno. El ahora exfuncionario volverá al ámbito privado, mientras que el nuevo titular asumirá de inmediato al frente de una de las carteras más sensibles del Gabinete.

Según se informó oficialmente, el decreto de aceptación de la renuncia y designación del sucesor se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.

Los cambios se concretaron antes del viaje del mandatario a Estados Unidos y forman parte de una reconfiguración interna del área de Justicia.

Reestructuración interna y nuevos equilibrios

En paralelo al recambio ministerial, se definió también la estructura interna de la cartera. Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, ubicó como número dos del Ministerio a Santiago Viola, apoderado de LLA.

El movimiento implicó el desplazamiento de Sebastián Amerio, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Justicia y respondía políticamente al asesor Santiago Caputo.

De esta manera, el Ministerio de Justicia quedó conformado con Juan Bautista Mahiques como ministro y Santiago Viola como secretario de Justicia.

La salida de Cúneo Libarona y la incorporación de Mahiques redefinen la conducción del área en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política.

Quién es Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir el Ministerio en un momento considerado clave para la agenda institucional del Ejecutivo.

Antes de su designación, se desempeñaba como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupa desde octubre de 2019. Desde septiembre de 2022 es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y, desde julio de 2024, ejerce como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma. En el ámbito académico, es docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2024 fue subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Mahiques integra además la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales.

Trayectoria en el Poder Judicial y en el Ejecutivo

Su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación se extiende desde el año 2000. Entre los cargos que ocupó se destacan:

Consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura.

Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019.

Representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso.

Antes de ser elegido presidente de la IAP en septiembre de 2022, fue miembro ordinario del Comité Ejecutivo de esa entidad y, en 2021, fue electo vicepresidente por la Región de Latinoamérica.

Desde el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.

El mensaje del nuevo ministro

Tras su anuncio, Mahiques difundió un mensaje en el que agradeció al jefe de Estado por la designación. "Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible", señaló.

El nuevo ministro afirmó que ese rumbo "exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley".

También expresó su agradecimiento a Karina Milei "por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno", y reconoció "el trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza".

En cuanto a los ejes de su gestión, sostuvo: "La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual".

Y concluyó: "Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República".