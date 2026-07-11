Tevez abre la puerta a la política y a la conducción de Boca: "Son dos cosas que no descarto para nada"

Carlos Tevez protagonizó una de las declaraciones más resonantes de los últimos tiempos al revelar que no descarta postularse en un futuro como presidente de la Nación o como presidente del Club Atlético Boca Juniors. La afirmación, que rápidamente generó repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el político, expuso una faceta distinta del exdelantero, quien vinculó esa posibilidad con el recorrido personal que lo llevó desde un contexto humilde hasta convertirse en una de las figuras más importantes del fútbol argentino.

La sorpresiva confesión tuvo lugar durante una entrevista emitida por la cadena ESPN, en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo. Consultado sobre sus aspiraciones una vez concluida su etapa vinculada al fútbol, el ídolo xeneize respondió que ambas alternativas permanecen abiertas y que representan objetivos que, lejos de descartar, forman parte de las reflexiones que lo acompañan desde hace tiempo.

El peso de una historia de superación

Al fundamentar sus palabras, Tevez hizo referencia a su historia personal y al significado que tendría alcanzar una responsabilidad institucional o política de semejante magnitud.

"El archivo te puede llegar a matar, pero salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación... No sé, yo a veces me pregunto eso. Salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación o el día de mañana ser presidente de Boca, es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho".

La frase condensó el eje central de su reflexión: el valor simbólico de su recorrido de vida. El exdelantero de Manchester United y Juventus relacionó esas posibilidades con el crecimiento personal que experimentó desde sus orígenes en Fuerte Apache, un aspecto que, según explicó, lo lleva a imaginar escenarios que años atrás parecían impensados.

Lejos de presentar esas alternativas como un proyecto inmediato, dejó en claro que se trata de caminos que evaluará más adelante, cuando considere finalizada su etapa de aporte al mundo del fútbol.

Un futuro abierto, pero sin apresurarse

Durante la entrevista, Tevez profundizó sobre esas posibilidades y explicó que no es el momento para tomar una decisión de semejante trascendencia. Sin embargo, también dejó en claro que no las descarta.

El exjugador sostuvo que ambas opciones permanecen vigentes dentro de sus pensamientos y que analizará su futuro cuando sienta que ya no tenga más para ofrecer en el ámbito futbolístico.

Según expresó, esa reflexión aparece de manera recurrente cuando observa el recorrido que realizó desde una realidad humilde hasta alcanzar reconocimiento internacional, experiencia que alimenta la idea de asumir algún día desafíos de conducción tanto en el deporte como, eventualmente, en la vida política.

La posibilidad de dirigir a Boca Juniors

Además de hablar sobre un eventual rol dirigencial, Tevez también se refirió a otra posibilidad ligada a la institución con la que construyó gran parte de su carrera: convertirse en director técnico de Boca Juniors.

El exfutbolista aclaró que considera que ese momento todavía no llegó y que no tiene intención de acelerar los tiempos. Por el contrario, sostuvo que una eventual llegada al banco de suplentes deberá producirse de manera natural.

En ese sentido, explicó:

"Si hoy me decís 'tenés que dirigir a Boca', es algo forzado. Yo creo que me falta un paso, y ese momento sin forzarlo, va a llegar. No es para cualquiera. Primero tenés que ganar el campeonato y segundo la Libertadores. Si no no podés estar, más nosotros que venimos en un pasado tan grande en Boca".

Sus declaraciones reflejan una postura basada en la preparación y en la exigencia que, según entiende, implica conducir a una institución con la historia y las obligaciones deportivas de Boca Juniors. Para Tevez, la conducción del equipo requiere resultados concretos y una capacidad de responder a un legado construido a lo largo de décadas.

Su mirada como analista de la Copa del Mundo

En paralelo con estas definiciones sobre su futuro, Carlos Tevez también desarrolla un nuevo rol como analista durante la cobertura de la Copa del Mundo.

Desde esa función, ofreció una evaluación técnica sobre el desempeño de la Selección argentina en los encuentros frente a Egipto y Cabo Verde, destacando que el conjunto nacional logró superar ambos compromisos gracias a la jerarquía de sus futbolistas.

Al mismo tiempo, remarcó la importancia de mantener prudencia en los análisis realizados en un medio local y pidió ser cuidadoso con las palabras al momento de evaluar el rendimiento del seleccionado.

No obstante, reconoció el mérito de los dos rivales africanos, al considerar que ambos consiguieron poner al equipo argentino en situaciones de máxima exigencia y lograron llevarlo por momentos contra las cuerdas.

El análisis del cruce con Suiza

En el tramo final de la entrevista, Tevez también proyectó el desafío que afrontará la Selección argentina este sábado por los cuartos de final de la Copa del Mundo frente a Suiza, en Kansas.

Para el exdelantero, se trata de un compromiso de enorme complejidad debido a las características del rival europeo.

Entre los aspectos que destacó se encuentran:

El sistema de juego claramente definido de Suiza.

claramente definido de Suiza. La versatilidad que presenta el conjunto europeo.

que presenta el conjunto europeo. El conocimiento que el rival tiene sobre los déficits de la Selección argentina.

que el rival tiene sobre los déficits de la Selección argentina. La decisión de jugar de igual a igual , sin adoptar una postura conservadora.

, sin adoptar una postura conservadora. La importancia del encuentro, ya que el ganador obtendrá el pase a las semifinales del torneo mundialista.

Desde su nueva función como analista, Tevez consideró que el partido representa uno de los desafíos más exigentes para el seleccionado argentino en la competencia y advirtió que el rival intentará aprovechar cada una de las debilidades del equipo nacional.

Las declaraciones del exfutbolista dejaron en evidencia un momento de reflexión sobre su futuro personal y profesional. Mientras mantiene abiertas las puertas a una eventual carrera política o a la conducción institucional de Boca Juniors, también plantea que su llegada al banco de suplentes del club deberá darse únicamente cuando considere que cuenta con la preparación necesaria. Paralelamente, en su rol de analista de la Copa del Mundo, continúa aportando su mirada sobre el presente de la Selección argentina y sobre los desafíos que enfrenta el equipo en su camino dentro del certamen.