Milei se reunió con Abelardo de la Espriella en Colombia antes de la asunción presidencial

El presidente Javier Milei cumplió una intensa agenda oficial en Colombia, en el marco de una gira internacional que tuvo como escenario la ciudad de Cali, donde participó de una serie de actividades institucionales y encuentros políticos antes de asistir al acto de juramentación y toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Durante su estadía, el mandatario argentino mantuvo reuniones bilaterales con referentes internacionales, recibió una distinción académica y siguió atentamente desde el exterior el desarrollo de la actividad parlamentaria en la Argentina, donde el Senado otorgó media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La visita a Colombia constituyó la segunda etapa de la gira internacional del Presidente, que había tenido una primera escala en Ecuador durante la jornada del jueves.

Reunión con el canciller de Israel

La primera actividad oficial de Javier Milei en Cali fue una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'a.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes integran la comitiva oficial que acompaña al mandatario durante el viaje. La audiencia formó parte de la agenda diplomática desarrollada por el Presidente antes de asistir a la ceremonia de asunción del mandatario electo colombiano.

El encuentro con Abelardo de la Espriella

Finalizada la reunión con el canciller israelí, Javier Milei mantuvo un encuentro con Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Según se indicó, De la Espriella se suma como otro mandatario de la región identificado con la derecha y aliado político del presidente argentino.

Un video difundido por Presidencia mostró el momento del saludo entre ambos dirigentes. En esas imágenes puede verse a Milei recibir a su par con la expresión: "Vamos tigre, viva la libertad carajo".

Luego del saludo, ambos dirigentes posaron para una fotografía oficial y volvieron a abrazarse. De acuerdo con la información difundida, Javier Milei y Abelardo de la Espriella comparten una misma orientación ideológica y apuestan a consolidar un bloque regional de derecha.

Reconocimiento académico en Cali

Tras el encuentro con el mandatario electo, el Presidente se trasladó para participar de otra de las actividades previstas en su agenda oficial.

En esa instancia recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali. La ceremonia de entrega de la distinción se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio de Cali, donde Milei fue reconocido por la casa de estudios en el marco de su visita oficial a Colombia.

La entrega del título honorífico constituyó una de las actividades centrales de la jornada antes de la ceremonia presidencial.

La participación en la ceremonia de asunción

Luego de recibir el Doctorado Honoris Causa, la agenda del mandatario argentino contempló su participación en la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente electo de Colombia.

El acto estaba previsto para las 17 horas de la Argentina, convirtiéndose en el último compromiso institucional de Javier Milei antes del regreso al país. Con esa participación, el Presidente cerró una jornada caracterizada por una intensa actividad política, diplomática y académica.

Finalizadas las actividades oficiales en Colombia, el cronograma estableció que el vuelo presidencial partiría durante la madrugada de la Argentina desde Santiago de Cali con destino a la República Argentina.

De esa manera concluyó la gira internacional, que había comenzado con una primera escala en Ecuador y continuó con la agenda desarrollada en territorio colombiano.