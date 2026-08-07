Moreno impulsa un programa de formación docente para fortalecer la educación inclusiva

Con el propósito de consolidar una política pública orientada a mejorar la atención de la diversidad en las instituciones educativas de la provincia, el diputado provincial Exequiel Moreno presentó un proyecto de ley que impulsa la creación del Programa Provincial de Formación Docente Inclusiva y Atención a la Diversidad.

La iniciativa tiene como finalidad fortalecer la educación inclusiva mediante un sistema permanente de formación destinado a docentes, entendiendo que la construcción de aulas capaces de responder a las distintas realidades de los estudiantes requiere herramientas específicas, capacitación continua y el acompañamiento del Estado.

El proyecto plantea que la inclusión educativa debe constituirse como una política pública sostenida y no depender únicamente del compromiso individual de quienes desarrollan la tarea docente. En ese sentido, propone generar un marco institucional que permita brindar formación, recursos y estrategias para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones.

El Estado en la formación docente

Uno de los ejes centrales de la propuesta sostiene que la inclusión educativa no puede descansar exclusivamente sobre la voluntad de los docentes, sino que debe estar respaldada por un Estado que asegure políticas permanentes de capacitación y acompañamiento.

En esa línea, el proyecto se fundamenta en normas que reconocen el derecho de todas las personas a una educación inclusiva y establecen la responsabilidad estatal de formar a los profesionales que integran el sistema educativo.

La iniciativa toma como base:

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Ley Nacional de Educación.

La Ley Provincial de Educación.

De acuerdo con estos marcos normativos, el acceso a una educación inclusiva constituye un derecho que debe garantizarse mediante políticas concretas orientadas a eliminar obstáculos para el aprendizaje y favorecer la participación plena de todos los estudiantes.

Formación obligatoria y capacitación permanente

Entre las principales medidas contempladas en el proyecto de ley se encuentra la incorporación obligatoria de contenidos específicos vinculados con la educación inclusiva dentro de la formación docente inicial.

Asimismo, propone la creación de un programa gratuito y permanente de capacitación destinado a los docentes que ya se encuentran en ejercicio, el cual contará con reconocimiento oficial y tendrá alcance en todo el territorio provincial.

El objetivo es que las y los educadores dispongan de herramientas pedagógicas que les permitan responder a las necesidades de aulas cada vez más diversas, fortaleciendo las prácticas educativas y promoviendo condiciones que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes.

Implementación progresiva en el sistema educativo

El proyecto establece una estrategia de implementación gradual para facilitar el desarrollo de la política pública y adecuarla a las características de cada nivel educativo. En una primera etapa, la aplicación comenzará de manera prioritaria en los profesorados de Educación Primaria y en las instituciones de ese nivel, considerando que se trata de una etapa clave dentro de las trayectorias educativas de los estudiantes.

Posteriormente, la política será extendida de manera progresiva a los niveles Inicial y Secundario, respetando las particularidades propias de cada modalidad educativa y procurando que la formación alcance a todo el sistema provincial.

Esta planificación busca asegurar un desarrollo ordenado del programa y favorecer su incorporación progresiva en las distintas instituciones educativas.

Articulación institucional

Otro de los aspectos contemplados en la iniciativa es la regulación de la articulación entre las escuelas y los equipos de apoyo externos. El proyecto establece expresamente que dichos equipos cumplen un rol complementario, mientras que las decisiones pedagógicas continúan siendo responsabilidad de las instituciones educativas y de la autoridad competente.

Además, incorpora herramientas destinadas a garantizar la continuidad y efectividad del programa mediante mecanismos de:

Seguimiento.

Evaluación.

Articulación interinstitucional.

Financiamiento.

Estos componentes buscan asegurar que la política pública pueda sostenerse en el tiempo y cuente con los recursos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos.