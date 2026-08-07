Carrizo contra Capresca y Centro Card: "Privilegios para empresas amigas"

La diputada provincial mandato cumplido Silvana Carrizo expresó su respaldo al pedido de informes presentado por el diputado Tiago Puente y reclamó al Gobierno provincial que brinde precisiones acerca del funcionamiento del sistema mediante el cual Centrocard estaría utilizando, a través de Capresca, el mecanismo de descuentos sobre los haberes de los empleados públicos.

Según manifestó, resulta necesario que las autoridades expliquen cuáles son las normas, procedimientos y condiciones que respaldan esa operatoria, debido a que involucra un mecanismo que permite el descuento directo de cuotas sobre los salarios de trabajadores estatales.

Carrizo sostuvo que el Estado debe ofrecer explicaciones claras sobre el funcionamiento de ese sistema y sobre el sustento legal que habilitaría su utilización, al considerar que se trata de una herramienta que requiere reglas precisas, controles y transparencia.

Un mecanismo que calificó como excepcional

Al referirse al sistema de códigos de descuento, la ex legisladora explicó que se trata de un mecanismo excepcional porque permite que quien otorgó un crédito perciba directamente las cuotas correspondientes mediante descuentos efectuados sobre el salario de un trabajador estatal.

En ese contexto, afirmó que no se trata de una operatoria comercial habitual, ya que representa una garantía de cobro para quien accede a ese beneficio.

"No estamos hablando de un mecanismo comercial común. Quien accede a un código de descuento, obtiene una garantía de cobro que ningún comercio tiene por sí mismo. Por eso, su utilización requiere una autorización legal expresa, controles efectivos y absoluta transparencia", sostuvo.

Asimismo, indicó que el acceso a este tipo de herramientas no puede quedar sujeto a decisiones discrecionales ni a convenios cuyo contenido no sea de conocimiento público, especialmente cuando intervienen organismos estatales.

Los interrogantes

Carrizo consideró que el pedido de informes promovido por Tiago Puente resulta "razonable e imprescindible", ya que busca conocer tanto las condiciones en que se estaría desarrollando la operatoria como las condiciones crediticias autorizadas para Centrocard.

En ese sentido, señaló que si la empresa está utilizando, a través de CAPRESCA, el sistema de descuentos sobre los haberes de empleados públicos, el Gobierno debe responder una serie de interrogantes vinculados con el origen y funcionamiento del mecanismo.

Entre los puntos sobre los que solicitó información se encuentran:

Qué norma autorizó la operatoria.

Qué procedimiento permitió su implementación.

Quién aprobó el mecanismo.

Qué convenio fue firmado.

Qué beneficios obtiene cada una de las partes.

Además, reclamó conocer qué controles se aplican sobre el funcionamiento del sistema y si el organismo estatal recibe algún tipo de contraprestación.

Controles, contraprestaciones y tratamiento de datos

La dirigente de GENERAR también pidió que se informe si CAPRESCA obtiene algún beneficio derivado de la operatoria y cuáles son las condiciones bajo las que funciona el mecanismo. En particular, solicitó que se detalle:

Si CAPRESCA recibe alguna contraprestación.

Cuáles son las condiciones de la operatoria.

Qué porcentajes de descuentos se aplican.

Qué tratamiento reciben los datos personales de los trabajadores alcanzados.

Para Carrizo, estos aspectos forman parte de la información que debe hacerse pública para garantizar la transparencia de una operatoria que involucra a organismos estatales y a los haberes de empleados públicos.

Transparencia y respaldo legal

La ex diputada manifestó que la discusión no pasa por cuestionar la existencia de mecanismos que faciliten el acceso al crédito, sino por determinar si esos instrumentos funcionan dentro del marco legal correspondiente, bajo reglas iguales y transparentes para todos y con condiciones que, según expresó, no sean usureras.

En esa línea sostuvo: "No alcanza con decir que existe un convenio. En la administración pública, todo convenio debe tener respaldo legal, publicidad y mecanismos de control. Si la operatoria es correcta, no hay ninguna razón para ocultar la documentación".

Carrizo insistió en que toda actuación administrativa debe contar con respaldo jurídico y mecanismos de fiscalización que permitan conocer las condiciones en las que se desarrollan este tipo de acuerdos.

El sistema de descuentos

La ex legisladora afirmó que la posibilidad de descontar directamente cuotas de los salarios de trabajadores estatales constituye una ventaja significativa para cualquier empresa que tenga acceso a esa herramienta.

Por ese motivo, consideró que el otorgamiento de esa posibilidad debe responder a criterios objetivos y verificables.

"Por lo que sabemos, también la empresa entrega tarjetas de crédito a empleados públicos, y las cuotas se descuentan directamente de sus recibos de sueldo a través del código de descuento de titularidad de la Caja", expresó.

A continuación, agregó que cuando el Estado pone a disposición un mecanismo que garantiza el cobro de una empresa directamente sobre el salario de un trabajador público, se está frente a un privilegio que debe encontrarse debidamente fundamentado y sometido a controles.

"El Estado y los negocios privados"

En el tramo final de sus declaraciones, Carrizo advirtió sobre la necesidad de evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de trato preferencial hacia determinadas empresas.

Según afirmó, la utilización de este tipo de mecanismos exige la máxima transparencia, especialmente cuando involucran recursos y herramientas administradas por el Estado.

"El Estado no puede seguir siendo la garantía de negocios privados ni convertirse en una herramienta para beneficiar a empresas amigas. Los trabajadores públicos no pueden ser utilizados como garantía de operaciones comerciales sin que exista transparencia absoluta sobre quién autoriza, quién se beneficia y bajo qué condiciones", concluyó.

Con estas declaraciones, la ex diputada provincial manifestó su respaldo al pedido de informes impulsado por Tiago Puente y reiteró su reclamo para que el Gobierno provincial informe el respaldo legal, las condiciones de funcionamiento, los mecanismos de control y las características de la operatoria mediante la cual Centrocard estaría utilizando, a través de CAPRESCA, el sistema de descuentos sobre los haberes de los empleados públicos.