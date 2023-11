Elecciones 2023 Milei no se reunirá con Fernández hasta solucionar la interna con Massa La reunión con el actual presidente Alberto Fernández estaba pactado para las 12:00 hs, no obstante, la Casa Rosada informó que este encuentro se postergó hasta nuevo aviso, y ahora, fuentes cercanas al presidente electo comentan que la reunión entre mandatarios podría no concretarse.