Milei rumbo a Davos: expectativa por un posible encuentro con Donald Trump

El presidente Javier Milei se prepara para viajar a finales de enero al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde crece la expectativa por un posible encuentro bilateral con Donald Trump, quien también participará del evento.

Desde la Casa Rosada aclararon que la reunión aún no está confirmada, aunque reconocen que existen gestiones en curso. "Hay que ver si Trump quiere", señaló una fuente oficial, al tiempo que admitió que existe interés en concretar el encuentro.

El eventual cruce se produciría en un contexto clave: las negociaciones por un acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, que todavía no fue firmado. Según indicaron fuentes oficiales, "se están terminando de discutir algunos temas", aunque descartaron que la firma pueda concretarse durante el foro. "No está previsto que se firme ahí", señalaron desde el oficialismo.

El 13 de noviembre, Estados Unidos difundió una declaración conjunta que confirmó avances en compromisos vinculados a aranceles, acceso a mercados y propiedad intelectual. Sin embargo, aún resta conocer el texto final del acuerdo, así como el alcance de las concesiones regulatorias que asumirían ambas partes.

El polémico discurso de Milei en Davos

Milei asistirá por tercer año consecutivo al Foro de Davos. Además de mantener reuniones con líderes internacionales, el mandatario argentino buscará pronunciar un discurso de alto impacto político y mediático.

Según anticipan en el entorno presidencial, el jefe de Estado volverá a reivindicar el capitalismo, reforzará su respaldo a los movimientos de derecha y renovará sus críticas a las ideologías de izquierda. También podría referirse al operativo llevado adelante por Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro en Venezuela, una decisión que el Gobierno argentino aseguró respaldar "de manera innegociable".

No se descarta, además, que Milei vuelva a cuestionar al movimiento woke, una temática recurrente en sus exposiciones internacionales. En su discurso del año pasado en Davos, el Presidente calificó a esa corriente como "un virus mental" y realizó afirmaciones que generaron un fuerte repudio internacional por su tono homofóbico.

La gira presidencial y las definiciones que puedan surgir en Davos son seguidas con atención también en Catamarca, donde sectores productivos y económicos observan con expectativa cualquier avance en acuerdos comerciales que pueda derivar en nuevas oportunidades para las economías regionales.