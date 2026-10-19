Milei, sobre las elecciones de 2027: "Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás"

El presidente Javier Milei asistió a la exposición Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, donde habló de la solvencia económica que tiene el país y de las elecciones de 2027, y remarcó: "Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás".

En un auditorio que lo aplaudió, el jefe de Estado se dedicó durante más de una hora a criticar "el modelo de atraso del kirchnerismo" y dio detalles de su plan económico, con énfasis en las desregulaciones que realizó. Pero sobre todo machacó contra aquellas voces que colocan dudas sobre la marcha de la economía.

"Dicen que crecemos a dos velocidades, que la inflación no baja tan rápido. Antes ni crecíamos", disparó, con fuertes dardos a los periodistas.

A su vez, se quejó del "nivel de estupidez" de los cuestionamientos hacia el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

"Que costo fiscal va a tener una inversión si con el RIGI nunca se hubiese hecho", expuso ante los aplausos de auditorio.

"Es una estupidez. Y muy bien Rolo, que atendiste a los que dicen eso. Los economistas chantas dicen eso, son incapaces de generar valor. El RIGI genera empleo y dólares, es una pieza clave de nuestro trabajo", completó Milei sobre el tema.

En otro tramo de la alocución que duró una hora, apuntó: "Muchas veces me acuerdo que en algún momento los kukas le decían a Macri que el cemento no se come y básicamente ahora lo cambiaron y dicen que el superávit no se come. Es interesante, ¿no? Porque nosotros estamos enfrentando vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares, lo cual le hemos explicado hasta el cansancio que ya los tenemos cerrados, pero bueno, no hay más sordo que el que no quiere oír".

"Pero ustedes piensen en el viejo modelo con cinco puntos de déficit fiscal. Imagínense que tuviéramos que salir a buscar 35.000 millones de dólares por el déficit y 25.000 millones más por lo que tiene que ver con el rollover. ¿Ustedes se imaginan si en este momento Argentina tendría que ir a buscar al mundo 60.000 millones de dólares para financiar al fisco y además arrancar con la balanza energética entre 20.000 millones y 25.000 millones de dólares abajo? ", añadió.

Además, Milei dio cuenta de la solvencia económica de su modelo: "Este año Argentina va a terminar con un superávit comercial en torno a los 30.000 millones de dólares, y esto es importante a la luz de lo que se viene el año que viene. Tenemos comprados desde la elección más de 20 mil millones de dólares; si lo quieren tomar desde lo que va del año, más de 16 mil millones de dólares. Pero no solo eso: tenemos el swap chino, tenemos el swap con Estados Unidos, tenemos una posición en futuros limpia por 15 mil millones de dólares, que representa el 50% de la base monetaria, y tenemos lo que sea el balance comercial del año que viene y lo que entre por RIGI. Es decir, el año que viene nos hemos construido un seguro, a esta altura, de 125 mil millones de dólares. Es decir, macro- prudencialmente, las cosas las estamos haciendo". Fueron frases que volvieron a despertar aplausos del público.