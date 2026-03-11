Milei viaja a Chile para la asunción de Kast y busca sellar una alianza política

Luego de su participación en el evento "Argentina Week" en Estados Unidos, el presidente Javier Milei continuará con una agenda internacional intensa este miércoles al asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile.

La presencia del mandatario argentino en el acto de traspaso de mando no solo tendrá un carácter protocolar. De acuerdo con lo previsto por el Gobierno, el viaje busca consolidar una relación política y económica entre ambos gobiernos, apoyada en la sintonía ideológica entre Milei y el dirigente chileno. En ese contexto, el jefe de Estado argentino utilizará la ocasión para sellar una alianza con la nueva administración chilena, en un escenario regional que abre la posibilidad de avanzar en acuerdos estratégicos entre ambos países.

La ceremonia en el Congreso de Valparaíso

Según la disposición confirmada por el Gobierno argentino, a las 12 del mediodía Milei participará de la ceremonia de transmisión de mando del Estado chileno, en la que José Antonio Kast asumirá formalmente la presidencia.

El acto se realizará en el Congreso de la ciudad de Valparaíso, sede tradicional de este tipo de ceremonias institucionales en Chile. La asunción marcará el cierre del mandato de Gabriel Boric, dirigente del Frente Amplio, cuya relación política con el presidente argentino estuvo atravesada por tensos cruces.

Con la llegada de Kast al poder, el escenario político bilateral cambia de manera significativa. Según lo previsto, entre los presidentes de Argentina y Chile habrá una sintonía política plena, lo que abre la puerta a una nueva etapa en la relación entre ambos gobiernos.

Una agenda común en comercio y seguridad

La coincidencia ideológica entre Milei y Kast se perfila como un elemento central para la construcción de una agenda bilateral coordinada. De acuerdo con lo previsto para este nuevo vínculo político, ambos gobiernos buscarán comenzar a trabajar en lineamientos compartidos en dos áreas clave:

Libre comercio, con el objetivo de fortalecer la integración económica.

Políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos, en el marco de una visión común sobre la política internacional.

La participación de Milei en la ceremonia permitirá iniciar conversaciones orientadas a delinear estos ejes de cooperación, que podrían marcar el rumbo de la relación bilateral en los próximos años.

Un vínculo político que ya tuvo un primer encuentro

La relación entre ambos líderes tuvo un primer gesto político antes de la asunción. Una vez que ganó la elección presidencial en Chile, José Antonio Kast visitó la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión con Javier Milei y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Ese encuentro representó el primer acercamiento formal entre el presidente argentino y el mandatario electo chileno, y funcionó como un paso previo a la coordinación política que ahora se busca consolidar. La ceremonia de este miércoles será la segunda ocasión en la que Milei, Kast y Karina Milei volverán a encontrarse cara a cara, en un contexto institucional marcado por el cambio de gobierno en Chile.

Un viaje breve con regreso el mismo día

El paso del presidente argentino por Chile será breve y estrictamente protocolar. Tras participar en la ceremonia de asunción, Milei tiene previsto retornar a la Argentina el mismo miércoles por la tarde. De acuerdo con el cronograma oficial:

A las 15 partirá el vuelo especial del presidente desde Chile.

A las 17 está previsto su arribo a la Ciudad de Buenos Aires.

La corta duración del viaje responde a la agenda internacional y política que el mandatario mantiene en estos días.

Cambios en la agenda y próximo viaje a España

En paralelo a esta visita a Chile, el presidente argentino también ajustó su agenda de actividades en el país. El Gobierno descartó la posibilidad de que Milei asista a Expoagro, debido a incompatibilidades en la hoja de ruta presidencial.

En cambio, el mandatario ya tiene programado un nuevo viaje internacional para el sábado 14 de marzo, cuando partirá hacia España. Allí participará del Foro Económico de Madrid, evento que abordará temas vinculados al futuro económico y social de España.

El Foro Económico de Madrid y los temas en debate

La participación de Milei en el foro fue confirmada por el propio presidente a través de su cuenta en la red social X. El encuentro tendrá como eje central la discusión sobre el futuro económico y social de España, con un enfoque en diversas áreas de interés estratégico.

Entre los temas que se abordarán durante el evento figuran:

La inversión

La batalla cultural

La inteligencia artificial

De esta manera, la agenda internacional del presidente argentino continuará marcada por foros y encuentros vinculados al debate económico y político, mientras busca consolidar alianzas y posicionamientos en distintos escenarios internacionales.

En ese marco, la asistencia a la asunción de José Antonio Kast en Chile representa un paso significativo en la construcción de una nueva relación política entre ambos gobiernos, basada en coincidencias ideológicas y en la intención de avanzar hacia una agenda compartida en comercio y seguridad.