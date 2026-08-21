Milei viaja a Rosario para el aniversario de la Bolsa de Comercio

El presidente Javier Milei encabezará este viernes el acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en lo que significará su regreso a la institución por tercer año consecutivo.

La propia entidad bursátil confirmó el viaje luego de coordinar los operativos correspondientes con el equipo de Protocolo de Presidencia y Casa Militar, en una jornada que tendrá como eje central el aniversario de una institución vinculada a la actividad económica y productiva de la región.

La presencia presidencial también marcará el debut de Pablo Bortolato como anfitrión en su rol de presidente de la BCR. El directivo destacó especialmente la predisposición del jefe de Estado para participar de este tipo de encuentros empresariales y recordó que Milei ya había asistido a otras instituciones bursátiles.

"Le mandamos la invitación y contestó enseguida. Al ser una persona de los mercados, se siente cómodo en estos ámbitos. Ya fue a la de Córdoba, a la de Buenos Aires y esta es la tercera vez que viene", señaló Bortolato en declaraciones radiales.

La reiteración de la presencia del Presidente en este tipo de espacios vuelve a colocar a la Bolsa de Comercio de Rosario como escenario de una jornada institucional en la que confluirán autoridades políticas y representantes de distintos sectores vinculados con la economía productiva.

La agenda regional y el foco en los trenes de carga

Aunque no se anticiparon anuncios oficiales, la agenda institucional de la Bolsa mantiene como una de sus prioridades el desarrollo operativo de la región. El principal foco estará puesto en la reactivación y licitación de las líneas ferroviarias, con especial énfasis en el Belgrano Cargas, de trocha angosta.

La importancia de esta línea ferroviaria está vinculada con su función para el traslado de la producción desde las regiones del NOA y NEA hacia las terminales portuarias del Gran Rosario. El desarrollo de esa infraestructura aparece así entre los principales temas de interés para la entidad y para las empresas relacionadas con la actividad agroexportadora.

De hecho, un consorcio de empresas agroexportadoras vinculadas a la Bolsa de Comercio de Rosario mantiene el interés en participar del proceso de concesión de las líneas ferroviarias.

El debate sobre el sistema ferroviario se incorpora de esta manera a una agenda más amplia sobre el funcionamiento operativo de la región, con especial atención en las condiciones necesarias para el traslado de la producción hacia las terminales portuarias.

Retenciones: reclamo histórico, pero sin presión inmediata

Otro de los temas que forma parte de la relación entre la Bolsa y el Gobierno nacional es el esquema de derechos de exportación. La BCR mantiene su histórico reclamo por la eliminación de las retenciones. Sin embargo, Bortolato aclaró que la entidad no prevé ejercer una presión inmediata sobre el Poder Ejecutivo para exigir una reducción en este momento.

El presidente de la institución sostuvo que la Bolsa "pregonamos siempre con la baja de retenciones" y que existe conocimiento de que el equipo económico del Gobierno nacional también tiene como objetivo avanzar en esa dirección.

Sin embargo, planteó una coincidencia respecto del contexto actual y consideró que "en este momento no estarían las condiciones para que bajen ahora mismo".

El dirigente recordó, además, que la reducción de estos tributos se encuentra contemplada bajo un esquema gradual.

La posición expresada por Bortolato marca así una diferencia entre el reclamo histórico de la entidad y la evaluación del momento concreto para avanzar con nuevas reducciones. La eliminación de los derechos de exportación continúa formando parte de las aspiraciones de la Bolsa, pero el planteo institucional reconoce que el proceso está previsto de manera progresiva.

Rutas y corredores viales

Dentro de la agenda vinculada con la infraestructura regional, desde la Bolsa de Comercio de Rosario también valoraron medidas recientes adoptadas por la Nación.

Entre ellas se encuentra el traspaso de la ruta A012 a la órbita provincial y la apertura de licitaciones privadas para corredores viales. Estas decisiones fueron destacadas por la entidad dentro de los temas relacionados con el desarrollo operativo de la región.

El reclamo por estas cuestiones también fue impulsado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien aparece así como uno de los actores políticos vinculados a las demandas sobre infraestructura planteadas desde la región.

La agenda de la Bolsa, por lo tanto, combina las discusiones vinculadas con el transporte ferroviario y las vías de comunicación terrestres con los planteos económicos relacionados con la actividad exportadora.

El operativo para la llegada del Presidente

El arribo de Milei a Rosario está previsto para cerca de las 19, cuando el Presidente llegue al Aeropuerto Internacional de Rosario. Desde allí, se trasladará en helicóptero hasta la helipista de Prefectura Naval. Posteriormente, continuará por vía terrestre en vehículo oficial hasta la sede central de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El operativo fue coordinado previamente con el equipo de Protocolo de Presidencia y Casa Militar, de acuerdo con la confirmación realizada por la propia entidad bursátil.

La actividad institucional está estipulada para comenzar antes de las 20. Antes del inicio de la alocución presidencial se realizará un breve saludo protocolar entre Milei, las autoridades de la Bolsa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Luego, el Presidente dirigirá su discurso ante un auditorio compuesto por referentes de distintos sectores de la actividad económica.