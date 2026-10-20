Milei viaja a una Europa en crisis: ya inició su tercera visita a España

El presidente Javier Milei partió este lunes, pasadas las 23:10, rumbo a Madrid, España, en una nueva gira oficial que constituye su tercera visita al país europeo en lo que va de 2026 y la séptima desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

El mandatario emprendió el viaje acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier, luego de haber participado en la AOG Patagonia 2026, realizada en la provincia de Neuquén, donde ofreció un discurso antes de iniciar su traslado hacia Europa. La visita se desarrolla en un contexto político particular para España, ya que tiene lugar en la antesala de las elecciones presidenciales adelantadas para el 29 de noviembre, un escenario en el que, según la información oficial difundida, el mandatario argentino apoya a las agrupaciones de derecha.

Durante una conferencia de prensa brindada este lunes, Adrián Ravier dio a conocer el cronograma previsto para la estadía presidencial en la nación gobernada por Pedro Sánchez, detallando una agenda concentrada en actividades académicas, institucionales y encuentros con distintas personalidades.

El viaje tendrá una duración breve y contempla el regreso del Presidente y su comitiva a la Argentina durante la mañana del jueves, mientras que la actividad oficial continuará inmediatamente después con nuevos compromisos previstos para el cierre de la semana.

Actividades académicas y encuentros institucionales

El primer compromiso oficial de Milei en Madrid será su participación en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5:15.

Posteriormente, a las 8:00, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, institución donde también participará más tarde en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca. La agenda continuará a las 10:00 con una actividad en la Fundación Disenso, para luego dar paso, dos horas más tarde, a una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ya durante la tarde, a las 14:00, el Presidente brindará una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia.

Finalmente, a las 16:00, está previsto que Milei aborde el vuelo presidencial que marcará el inicio del regreso hacia la Argentina. El cronograma oficial difundido por el vocero presidencial establece una sucesión de actividades concentradas en una única jornada, con participación en espacios académicos y reuniones institucionales antes del retorno del mandatario al país.

El detalle del cronograma oficial en España

La agenda difundida oficialmente para la visita presidencial a Madrid contempla los siguientes compromisos:

5:15: participación en la jornada Nueva Economía Forum en el Real Casino Gran Círculo.

8:00: encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos.

Presentación: disertación durante el lanzamiento del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma universidad.

10:00: actividad en la Fundación Disenso.

12:00: reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

14:00: entrevista con Fernando González, periodista de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.

16:00: partida del vuelo presidencial de regreso hacia la Argentina.

El regreso del jefe de Estado y de la comitiva está previsto para el jueves 22 a las 8:00, cuando arribarán nuevamente a Buenos Aires.

Según el cronograma oficial, el Presidente retomará sus actividades públicas al día siguiente con un nuevo compromiso institucional previsto para el cierre de la semana.

El regreso y la continuidad de las actividades oficiales

Tras finalizar su agenda en España, Milei regresará a Buenos Aires durante la mañana del jueves. El cronograma oficial establece que el mandatario retomará rápidamente su actividad institucional.

El viernes, el Presidente participará en la cena anual de la Fundación Faro, dando continuidad a su agenda luego del viaje internacional. La gira representa la tercera visita del mandatario a España durante este año y amplía la serie de desplazamientos internacionales realizados desde el comienzo de su gestión presidencial.

Durante la conferencia de prensa en la que presentó el itinerario, Adrián Ravier también respondió consultas relacionadas con la frecuencia de los viajes del jefe de Estado.

La definición del Gobierno sobre los viajes presidenciales

Consultado acerca del viaje a España y de otras visitas realizadas por Javier Milei a distintos países, el vocero presidencial sostuvo que "todos los viajes que hace el presidente son oficiales". La declaración formó parte de las respuestas brindadas durante la presentación del cronograma de actividades y fijó la posición oficial del Gobierno respecto de las giras internacionales del mandatario.

La visita a Madrid se suma así al conjunto de desplazamientos realizados desde diciembre de 2023, período durante el cual Milei concretó siete viajes al país europeo. En esta oportunidad, la agenda oficial se encuentra concentrada en actividades académicas, institucionales y reuniones previstas en la capital española antes del regreso inmediato a la Argentina.