Milei no viajará a Córdoba a participar de ejercicios militares junto a tropas de EE.UU

Finalmente, el presidente Javier Milei no viajará a la provincia de Córdoba para participar de la etapa operativa del ejercicio militar conjunto "Daga Atlántica", una actividad de adiestramiento binacional que se desarrollará el próximo miércoles junto a tropas de Estados Unidos.

La ausencia del mandatario fue confirmada por fuentes oficiales, que señalaron que su presencia no figura en la agenda prevista para la actividad. De este modo, el jefe de Estado no formará parte de las acciones operativas programadas dentro de un ejercicio que había despertado expectativa por tratarse de una instancia de cooperación militar entre ambos países.

No obstante, el Gobierno nacional mantendrá representación institucional en el evento a través del ministro de Defensa, Carlos Presti, quien estará presente durante el desarrollo de las actividades previstas en territorio cordobés.

La realización de este ejercicio se enmarca dentro de un programa de entrenamiento autorizado por el Gobierno argentino y organizado en coordinación con fuerzas estadounidenses, con el objetivo de fortalecer capacidades conjuntas y promover mecanismos de trabajo coordinado entre ambas naciones.

El alcance del ejercicio "Daga Atlántica"

El operativo militar contempla una amplia variedad de recursos y capacidades destinadas al entrenamiento de las fuerzas participantes. Según se informó, el ejercicio incluirá la utilización de equipamiento especializado y tecnología aplicada a operaciones tácticas.

Entre los elementos previstos para el desarrollo de las actividades se encuentran:

• Unidades especiales de intervención.

• Sistemas de comunicación táctica.

• Aeronaves.

• Drones.

• Tecnología de visión nocturna.

La participación argentina estará integrada por efectivos pertenecientes a distintas ramas de las Fuerzas Armadas nacionales, en una coordinación que involucra al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.

Todas las operaciones serán desarrolladas en conjunto con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, organismo encargado de articular las acciones y garantizar el funcionamiento coordinado de las distintas unidades involucradas. La magnitud del despliegue refleja el carácter operativo del entrenamiento y la importancia que ambas naciones asignan a este tipo de actividades de cooperación militar.

Cooperación estratégica e interoperabilidad

Uno de los objetivos centrales del ejercicio es avanzar en la consolidación de la cooperación estratégica entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa.

El entrenamiento apunta especialmente a fortalecer la interoperabilidad, un concepto clave dentro de las operaciones conjuntas que implica la capacidad de fuerzas de distintos países para actuar coordinadamente, compartir procedimientos y desarrollar tareas comunes bajo estándares compatibles. En ese sentido, la actividad constituye una instancia de intercambio técnico y operativo entre las fuerzas participantes, permitiendo el desarrollo de prácticas conjuntas y la utilización coordinada de herramientas, sistemas de comunicación y recursos tecnológicos.

La realización de "Daga Atlántica" se presenta así como una oportunidad para profundizar los vínculos existentes en el ámbito de la defensa y reforzar los mecanismos de cooperación entre ambos países.

Un nuevo gesto de alineamiento con Estados Unidos

Más allá de los aspectos estrictamente militares, la actividad también adquiere relevancia política por el contexto en el que se desarrolla.

Según se indicó, el ejercicio configura un nuevo gesto de la administración libertaria orientado a fortalecer el alineamiento con Estados Unidos y, particularmente, con la Casa Blanca.

La participación de fuerzas de ambos países en un entrenamiento conjunto se inscribe dentro de una estrategia de acercamiento que el Gobierno nacional viene sosteniendo en distintos ámbitos de relación bilateral. Aunque Javier Milei no estará presente físicamente en Córdoba, la asistencia del ministro Carlos Presti garantiza la representación oficial argentina en un evento que posee tanto una dimensión operativa como una lectura política vinculada al vínculo entre ambos gobiernos.

La antesala de un nuevo viaje presidencial

La realización de este ejercicio militar coincide además con la proximidad de una nueva actividad internacional prevista en la agenda presidencial.

Según se informó, el evento se desarrolla en la antesala de un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos, programado para participar de los festejos por el Día de la Independencia, que se celebrarán el próximo 4 de julio. De esta manera, mientras las fuerzas argentinas y estadounidenses avanzan en un nuevo ejercicio de cooperación militar en Córdoba, la agenda bilateral entre ambos países continúa sumando instancias de vinculación tanto en el plano político como en el ámbito de la defensa.

La ausencia del Presidente en el operativo no modifica la realización del ejercicio ni la participación argentina, que continuará a través de las distintas unidades militares involucradas y de la representación institucional encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una actividad que busca profundizar la cooperación estratégica entre ambas naciones.