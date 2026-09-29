Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo y Abdala quedará a cargo de la Presidencia

Durante poco más de tres días, el Poder Ejecutivo quedará en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA-San Luis), debido a que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel viajarán al exterior casi de manera simultánea. Milei tiene previsto viajar este martes rumbo a Francia, mientras que Villarruel partió este lunes al mediodía hacia España, al frente de una comitiva integrada por cuatro senadores. La coincidencia temporal de ambos viajes activa el mecanismo de reemplazo previsto para los casos en que el Presidente y la Vicepresidenta no se encuentran en el territorio nacional.

La presidencia de Abdala se extenderá hasta el sábado 3 de octubre, fecha prevista para el regreso del jefe del Estado desde el exterior.

No será, de todos modos, la primera oportunidad en que el legislador puntano quede al frente del Poder Ejecutivo. Ya había ocupado ese lugar entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025, cuando Milei viajó a Noruega y Villarruel se trasladó también a España.

Qué establece la línea de reemplazo

La suplencia de Abdala está contemplada en la Ley 20.972 de Acefalía, que establece la línea de reemplazo cuando el Presidente y la Vicepresidenta no pueden ejercer la jefatura del Estado.

En este caso, la ausencia simultánea de ambos del territorio nacional determina que la responsabilidad recaiga, en primer término, en quien ocupa la presidencia provisional del Senado. La línea sucesoria se completa de la siguiente manera:

Primer lugar: presidente provisional del Senado.

presidente provisional del Senado. Segundo lugar: presidente de la Cámara de Diputados.

presidente de la Cámara de Diputados. Tercer lugar: titular de la Corte Suprema de Justicia.

Por ese mecanismo, Abdala asumirá temporalmente la conducción del Poder Ejecutivo mientras Milei y Villarruel permanezcan fuera del país. El senador puntano ya se encuentra a cargo del Senado, debido precisamente a la ausencia de Villarruel, quien además de vicepresidenta de la Nación ejerce la titularidad de la Cámara alta.

El viaje de Milei a París

La presidencia temporal de Abdala comenzará formalmente el martes a las 22, momento previsto para la partida de Javier Milei hacia París.

El Presidente viajará a Francia para encabezar la segunda edición de la Argentina Week, una actividad que se desarrollará entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre. La salida del territorio nacional del jefe del Estado, sumada a la permanencia de Villarruel en España, será la que active durante esos días el esquema de reemplazo establecido por la legislación vigente.

El regreso de Milei está previsto para el sábado 3 de octubre. Hasta entonces, Abdala permanecerá al frente del Ejecutivo durante el período en que ninguna de las dos máximas autoridades del Poder Ejecutivo se encuentre en el país.

Villarruel, rumbo al Foro Parlamentario Iberoamericano

Mientras Milei se prepara para viajar a Francia, Victoria Villarruel partió este lunes al mediodía rumbo a Madrid. La vicepresidenta encabeza una comitiva multipartidaria integrada por cuatro senadores y participará, entre otras actividades, del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará entre el jueves y el viernes próximos.

El encuentro reunirá a autoridades y representantes legislativos de los países que integran la comunidad iberoamericana y funcionará como una instancia preparatoria de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Villarruel ya había participado en la edición anterior del foro y, en esta oportunidad, viajó acompañada por representantes de distintos espacios políticos, conformando una delegación multipartidaria.

La comitiva está integrada por:

Martín Goerling , jefe del bloque Pro, por Misiones.

, jefe del bloque Pro, por Misiones. Maximiliano Abad , senador radical por Buenos Aires.

, senador radical por Buenos Aires. Natalia Gadano , representante provincial de Santa Cruz.

, representante provincial de Santa Cruz. Sandra Mendoza, senadora peronista por Tucumán.

La composición de la delegación reúne, de este modo, representantes de diferentes fuerzas políticas, en el marco de una actividad parlamentaria de carácter iberoamericano.

Un foro con presencia del rey Felipe VI

La apertura del XII Foro Parlamentario Iberoamericano está prevista en el Congreso de los Diputados de España y contará con la presencia del rey Felipe VI, además de autoridades parlamentarias y funcionarios españoles.

Las deliberaciones estarán orientadas a distintos aspectos de la relación y cooperación entre los poderes legislativos de los países participantes. Entre los ejes previstos se encuentran el fortalecimiento institucional y los temas que formarán parte de la agenda regional.

La participación de Villarruel en este encuentro explica su permanencia en España mientras Milei se encuentre en Francia. La simultaneidad de ambos viajes genera, a su vez, la situación institucional por la cual Abdala deberá asumir temporalmente la conducción del Poder Ejecutivo.