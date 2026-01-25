Milei volverá a Estados Unidos en marzo para encabezar un evento clave de promoción de inversiones

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en marzo, en esta oportunidad con destino a Nueva York, donde encabezará la Argentina Week, un evento de promoción de inversiones que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en distintos espacios de Manhattan, según confirmaron fuentes oficiales.

La agenda, organizada por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a importantes instituciones financieras internacionales, tiene como objetivo posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital global y presentar ante inversores internacionales las potencialidades de la economía nacional, con impacto directo en las economías regionales.

Desde la representación diplomática argentina en Washington destacaron que se trata de una de las mayores iniciativas de promoción de inversiones de los últimos años, con la participación de autoridades nacionales y referentes del sector financiero internacional.

El encuentro incluirá exposiciones, paneles y reuniones orientadas a atraer fondos y proyectos en sectores estratégicos como energía, tecnología, minería, agroindustria, ciencia y farmacéutica, entre otros. El objetivo es mostrar el potencial de crecimiento del país y las condiciones que, según el Gobierno, favorecen proyectos de largo plazo, un escenario que resulta relevante para provincias productivas como Catamarca, con fuerte presencia minera y energética.

Además del Presidente, está prevista la participación de altos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, quienes expondrán los lineamientos de la estrategia económica, política y regulatoria.

La agenda se desarrollará en sedes emblemáticas de la ciudad de Nueva York, como edificios corporativos de bancos internacionales y el Consulado argentino, combinando actividades públicas con encuentros privados entre representantes del Gobierno y actores del mundo financiero.

De qué se trata la Argentina Week

En las últimas horas, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, aportó nuevos detalles sobre el alcance del evento y señaló que se tratará del mayor road show de inversiones organizado por la Argentina en los últimos años. La iniciativa se desarrollará del 9 al 12 de marzo en Manhattan, en conjunto con la Cancillería, y estará dirigida a inversores institucionales y referentes del empresariado global.

Según explicó el diplomático, el objetivo central será presentar las oportunidades que ofrece el país en esta nueva etapa económica, en un contexto que el Gobierno define como de mayor previsibilidad, reglas pro mercado y corrección de distorsiones estructurales. En ese marco, sostuvo que la Argentina vuelve a ser considerada un destino "invertible".

El programa contará con la participación de más de 50 presidentes y CEOs de compañías internacionales y argentinas, tanto de empresas que ya operan en el país como de grupos que analizan ampliar su presencia o ingresar por primera vez al mercado local. Entre los ejes centrales figuran energía, minería, tecnología, agroindustria, ciencia, innovación, sector farmacéutico y nuclear.

Las actividades se realizarán en sedes del sistema financiero estadounidense como el nuevo edificio de JP Morgan, la sede de Bank of America y el Consulado argentino en Nueva York. El formato combinará exposiciones públicas, encuentros sectoriales, eventos paralelos y reuniones privadas orientadas a generar vínculos de negocios.

La Argentina Week cuenta con JP Morgan, Bank of America y Kaszek como coorganizadores, y con el respaldo de socios estratégicos como Citi, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y AS/COA, con el objetivo de posicionar al evento como una referencia regional en la promoción internacional de inversiones.