Milei volverá a viajar para los festejos de la independencia de EE.UU. junto con Trump

El presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos para participar de los festejos por el Día de la Independencia de ese país, previstos para el próximo 4 de julio. Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario asistirá a los actos organizados en Washington y encabezados por el presidente estadounidense Donald Trump, a quien el Gobierno considera su principal aliado geopolítico.

Desde la Casa Rosada aclararon que el viaje tendrá una duración breve y que el jefe de Estado estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. Aunque la visita coincidirá con la disputa del Mundial de Fútbol que comenzará este jueves, fuentes gubernamentales descartaron categóricamente cualquier posibilidad de que Milei asista a partidos de la Selección Argentina.

"El Presidente le gusta el fútbol y sabe de fútbol, porque lo jugó. Pero no va a estar en ningún partido", señalaron desde el entorno presidencial, al recordar su pasado como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors.

Una agenda marcada por encuentros institucionales

Mientras se prepara para el viaje, Milei desarrolla una agenda de actividades oficiales en la Casa Rosada. Entre ellas se encuentra la recepción de cartas credenciales de embajadores extranjeros, un encuentro con Iosef Ohana, militar israelí secuestrado por el grupo Hamas, y una reunión con la delegación argentina que participará de los Juegos Macabeos, cuya actividad comenzará el próximo martes 30.

Aunque aún no trascendieron detalles precisos sobre la agenda que cumplirá en territorio estadounidense, una práctica habitual en el Gobierno es confirmar los itinerarios pocos días antes de cada desplazamiento internacional. Sin embargo, fuentes oficiales adelantaron que, además de participar en los festejos oficiales, Milei mantendría encuentros con empresarios interesados en reunirse con el mandatario argentino.

La posibilidad de participar en el desfile naval

Dentro del cronograma de celebraciones previsto en Estados Unidos, para el 5 de julio está programado un desfile de fragatas frente a la Estatua de la Libertad, en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con la información disponible, la Fragata Libertad formará parte de ese desfile y no se descarta la presencia del Presidente en esa actividad. La participación del histórico buque argentino adquiere relevancia adicional porque, en el marco de las celebraciones estadounidenses, visitará este año cinco puertos norteamericanos, una situación considerada inusual respecto de sus recorridos habituales.

El viaje número 18 a Estados Unidos

La próxima visita representará el viaje número 18 de Javier Milei a los Estados Unidos desde que asumió la Presidencia. Durante esa estadía volverá a encontrarse con Donald Trump, aunque desde el Gobierno señalaron que también habrá otros mandatarios invitados a las celebraciones.

Los antecedentes recientes de encuentros entre ambos líderes incluyen la convocatoria realizada en febrero por Trump a la denominada Junta de la Paz, ocasión en la que Milei compartió actividades junto al entonces primer ministro de Hungría, Viktor Orban, llegando incluso a cantar un tramo de una canción de Elvis Presley.

Posteriormente, ambos volvieron a coincidir en Florida durante la realización del denominado Escudo de las Américas, encuentro que reunió a once presidentes del continente y que continuó luego con la participación del mandatario argentino en el evento Argentina Week, desarrollado en Nueva York.

Por otra parte, entre el 7 y el 11 de julio se celebrará en el Sun Valley Resort un encuentro empresarial organizado por el banco de inversión Allen & Company, evento al que Milei asistió en 2024. No obstante, fuentes oficiales consideran poco probable que el Presidente extienda su permanencia en Estados Unidos hasta esas fechas.

Antes del viaje, una escala clave en el Mercosur

Previo a su partida hacia Washington, Milei participará el 30 de junio de la reunión semestral de presidentes del Mercosur, que tendrá lugar en Asunción del Paraguay.

Desde el Gobierno consideran que la actual composición política del bloque presenta un escenario favorable para las posiciones argentinas. "Ahí la pasamos bien, ahora somos tres contra dos", ironizaron fuentes oficiales al referirse a las diferencias ideológicas existentes dentro del organismo regional.

Según esa mirada, el presidente paraguayo Santiago Peña, Milei y el recientemente incorporado presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, conforman una posición diferente a la representada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario uruguayo Yamandú Orsi, quien asumirá la presidencia del bloque.

El Tratado Transpacífico y el posible reclamo de Brasil

Uno de los temas que podría generar debate durante la cumbre será el reciente anuncio argentino sobre su intención de adherir al Tratado Transpacífico, integrado por doce países.

La iniciativa, formalizada la semana pasada por el canciller Pablo Quirno, habría generado malestar en Brasil, principal socio comercial de Argentina dentro del Mercosur. Según trascendió, las autoridades brasileñas no contaban con información previa sobre el proyecto argentino.

Las preocupaciones expresadas desde Brasil se vinculan especialmente con la presencia del Reino Unido entre los países integrantes de ese acuerdo internacional. El planteo gira en torno al impacto que podría tener esa situación en el contexto del diferendo diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas.

Desde Itamaraty, sede de la diplomacia brasileña, señalaron que será necesario evaluar si la iniciativa argentina vulnera compromisos asumidos previamente dentro del Mercosur.

Con una agenda que combina política exterior, relaciones internacionales, cooperación estratégica y debates sobre integración regional, Javier Milei afrontará en las próximas semanas una intensa actividad diplomática que incluirá una nueva visita a Estados Unidos y una participación clave en la cumbre presidencial del Mercosur.