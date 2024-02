Milei volvió a arremeter contra Torres y Chubut insistió con que cortarán el envío de petróleo

Escala la tensión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores patagónicos a partir del conflicto por los fondos coparticipables, que derivaron inicialmente en la advertencia del jefe provincial de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, de no entregar gas ni petróleo si no se llega a un consenso con Nación.

En un encuentro virtual Torres y sus pares Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa), plantearon esta posibilidad. En tanto, Chubut advirtió que irá a la Justicia por el conflicto de la coparticipación. En el medio, durante el fin de semana, el Presidente Javier Milei y el gobernador Ignacio Torres protagonizaron un fuerte cruce y chicaneos.

Milei volvió a arremeter contra Torres y sube la tensión con Chubut

El presidente Javier Milei volvió a salir al cruce del gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, en plena tensión por la advertencia del jefe provincial patagónico de no enviar gas ni petróleo a partir del miércoles si no hay un acuerdo por la retención a la coparticipación, de $13.500 millones, que desde la jurisdicción plantean que es "ilegal".

Milei planteó: "Pobrecito Nachito no la ve, pobre chico que no pudo leer un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande, no tengo la culpa de que no pueda leer un texto y entenderlo, es víctima de la educación argentina".

Chubut tiene una deuda como provincia de más de $100 mil millones, generada por la anterior gestión de Mariano Arcioni, y que fue refinanciada por Sergio Massa durante su paso por el Ministerio de Economía. En todo el 2023, no se la cobró y dijo que esa deuda debía comenzar a pagarse a partir de enero de 2024. Es decir, le tocaba pagar a la nueva administración, como explicó Adrián Ventura.

El Presidente mencionó que en la anterior gestión de Chubut "la provincia tomó deuda contra garantía de la coparticipación, esa operación (el pago de la deuda) se hace que cuando se deposita la coparticipación, se extrae la parte afectada a la deuda, y (a la provincia) le llega el remanente".

Milei además salió al cruce del resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que respaldaron a Torres: Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Milei dijo que esa postura "habla muy mal de ellos, quedaron expuestos, quedaron del lado de (los gobernadores peronistas) Axel Kicillof y Ricardo Quintela, que son parte del pasado, no quieren ajustar", en declaraciones a LN+.

El Presidente advirtió la semana pasada, ante la posibilidad de que Chubut suspenda el envío de gas y petróleo: "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia...", en su cuenta de X, y lo chicaneó: "De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... ¡Ánimo! Ya aprenderás...".

Torres manifestó estar dispuesto a un "diálogo resolutivo" con el Gobierno

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó su decisión de cortar el suministro de petróleo y gas si el Gobierno nacional no le gira a la provincia los fondos correspondientes a la coparticipación que retuvo en los últimos días, aunque se mostró dispuesto a mantener un diálogo "resolutivo" con funcionarios del Ejecutivo para abordar la situación.

"Si el Gobierno llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo", dijo Torres.

Torres destacó la "muy buena reunión" que este sábado mantuvo con sus colegas gobernadores de las provincias patagónicas, quienes respaldaron la advertencia hecha el viernes último al Gobierno nacional. "Tuvimos una reunión muy buena con los gobernadores y se ratificó el acompañamiento de todas las provincias patagónicas a la protesta que planteamos para defender nuestros derechos y el reclamo para que se nos respete. En caso de que no haya ninguna respuesta, se van a paralizar los pozos de la región", indicó el mandatario chubutense.

Si bien confió en que la situación "se va a resolver", Torres reiteró que si "el Gobierno nacional insiste", la decisión de interrumpir el suministro de petróleo y gas que genera la provincia "está tomada".

Torres insistió en que el Gobierno "no quiere cobrar y no habilita" una propuesta de canje de deuda presentada en su momento por Chubut para saldar un crédito de 13.000 millones de pesos otorgado por medio del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP).

Frente a esa mora, el Gobierno nacional decidió retener una cifra similar que le corresponde a la provincia patagónica en concepto de coparticipación.

"El Gobierno como acreedor no quiere cobrar y no habilita el canje de deuda porque quiere asfixiarnos reteniéndonos la coparticipación. Hace un juego de pinza entre el Banco Central y Economía para extorsionar a a la provincia, para pisarla", consideró Torres.

Y agregó: "Ellos (por el Ejecutivo nacional) nos llevaron a una situación límite. A mí me eligieron para defender los intereses de la provincia y no para especular o para ceder ante amenazas o cualquier violencia que quiera ejercer el gobierno nacional. Por eso nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".

Chubut recibió este sábado el respaldo de los otros cinco gobernadores patagónicos: Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Ante la advertencia hecha por Torres, el Gobierno nacional aseguró que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal".

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que el gobernador de Chubut "tiene que someterse a la ley" y consideró que "no tiene ninguna capacidad" para cortar el suministro de gas y petróleo, tal como amenazó el viernes, "salvo que lo haga por la fuerza", con lo que estaría cometiendo un "ilícito".