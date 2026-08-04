Milei volvió a enviarle gestos a Macri: "No tengo problemas en comer con él"

En la previa de las negociaciones electorales, el presidente Javier Milei envió nuevas señales de acercamiento hacia el líder del PRO, Mauricio Macri, con declaraciones en las que buscó dejar atrás las diferencias que habían marcado la relación entre ambos.

Durante una entrevista concedida a La Casa Streaming, el mandatario expresó que no tiene inconvenientes en volver a compartir un encuentro con el exmandatario y dejó en claro cuál es su posición respecto del vínculo personal que mantiene con él. "No tengo problemas en volver a comer con él", afirmó Milei al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo encuentro con Macri.

En el mismo sentido, el Presidente remarcó que no existe un conflicto personal con el dirigente del PRO y rechazó la posibilidad de que permanezca enojado con él.

"No está enojado", sostuvo en referencia a la relación entre ambos. Además, señaló que continúa sintiendo un vínculo de cercanía con el exjefe de Estado y expresó públicamente el afecto que mantiene hacia él.

"Le tengo un gran afecto", manifestó durante la entrevista. Las declaraciones representan un nuevo gesto político en un contexto marcado por la previa de las negociaciones electorales, etapa en la que comienzan a aparecer definiciones y posicionamientos dentro de los distintos espacios políticos.

Un escenario atravesado por las negociaciones

Las manifestaciones del Presidente se producen en un momento en el que la agenda política comienza a enfocarse en las futuras negociaciones electorales. En ese contexto, Milei eligió enviar un mensaje orientado a recomponer la relación con Mauricio Macri, dejando en segundo plano los cortocircuitos que habían caracterizado distintos momentos del vínculo entre ambos dirigentes.

Las expresiones del mandatario estuvieron centradas tanto en el plano personal como en el político, al remarcar que no existe un enojo con el líder del PRO y que, por el contrario, conserva un sentimiento de aprecio hacia él.

Hernán Lacunza confirmó su intención de competir

Mientras el Presidente emitía estas señales de acercamiento, también comenzaron a surgir definiciones dentro del PRO de cara al escenario electoral de 2027.

En los últimos días, el exministro de Economía Hernán Lacunza confirmó que está dispuesto a competir por la Presidencia en representación del PRO. Las declaraciones fueron realizadas en el programa ¿Y mañana qué?, emitido por TN, donde el exfuncionario también marcó diferencias con La Libertad Avanza.

Durante esa entrevista sostuvo una definición concreta respecto de la identidad política de ambos espacios. "Somos distintos", expresó.

Las conversaciones dentro del PRO

Lacunza explicó que su decisión de manifestar la voluntad de competir no surgió de manera individual. Según detalló, mantuvo conversaciones con el presidente del PRO y con distintos dirigentes del partido, ámbito en el que comunicó formalmente su intención de participar de la carrera presidencial de 2027.

El exministro aclaró que su planteo responde a un proceso de diálogo dentro del espacio político.

En ese sentido, afirmó que "no se trata de un arrebato individual ni la decisión de un grupo minúsculo", sino de una posición expresada luego de mantener conversaciones con autoridades y referentes del partido.

Una eventual definición del PRO

Durante la entrevista también fue consultado acerca de cuál sería su posición en caso de que el líder del PRO resolviera impulsar un candidato con una mayor cercanía a la gestión del presidente Javier Milei.

Ante esa posibilidad, Lacunza respondió de manera categórica. "En ese caso, yo no estaría en esa cancha", sostuvo al explicar cuál sería su decisión frente a ese escenario.

La definición dejó expuesta su postura respecto del rumbo que considera que debería adoptar el PRO y marcó una diferenciación respecto de La Libertad Avanza.