Catamarca y el BID analizaron obras estratégicas para impulsar la infraestructura

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión de trabajo con equipos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las instalaciones del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), donde se analizaron distintas obras de infraestructura consideradas prioritarias para la provincia.

El encuentro estuvo orientado al intercambio técnico sobre proyectos estratégicos que forman parte de la planificación provincial y que buscan fortalecer el desarrollo de distintas regiones de Catamarca mediante la ejecución de obras de conectividad, energía e infraestructura hídrica.

Durante la jornada se abordaron diversas iniciativas que el Gobierno provincial considera prioritarias y que forman parte de una agenda de trabajo conjunta con los equipos especializados del organismo internacional.

El interior provincial

Uno de los aspectos centrales de la reunión estuvo vinculado al desarrollo de proyectos para el interior provincial, temática que ocupó un lugar destacado dentro de la agenda analizada entre las autoridades provinciales y la delegación técnica del BID.

En ese marco se avanzó sobre diferentes iniciativas que buscan fortalecer la infraestructura en distintos puntos del territorio catamarqueño, contemplando proyectos vinculados con la conectividad vial, el transporte de energía y las obras hidráulicas. Entre las propuestas analizadas se destacó la construcción del camino que unirá Fiambalá (Chuquisaca) con El Peñón, una obra sobre la cual la provincia ya viene desarrollando tareas vinculadas con la apertura de la traza.

La ejecución de este proyecto formó parte de los temas expuestos durante la reunión de trabajo, en el marco de las prioridades establecidas para mejorar la infraestructura en el interior provincial.

Energía e infraestructura hídrica dentro de la agenda

Otro de los proyectos abordados durante el encuentro fue el denominado interconectado Oeste, iniciativa que contempla la ejecución de una Línea de Alta Tensión de 220 kV entre Alumbrera, El Eje y Belén.

Esta obra forma parte de los proyectos estratégicos analizados junto a los equipos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo y constituye uno de los ejes vinculados al fortalecimiento de la infraestructura energética provincial. La agenda de trabajo también incluyó el análisis de la segunda etapa de las obras en el dique El Bolsón, otro de los proyectos considerados prioritarios dentro de la planificación presentada durante la reunión.

Estos emprendimientos integraron el conjunto de iniciativas evaluadas entre las autoridades provinciales y los especialistas del organismo internacional, con el objetivo de revisar su desarrollo y planificación.

La delegación

La representación del Banco Interamericano de Desarrollo estuvo conformada por profesionales de diferentes áreas de infraestructura, quienes participaron del análisis de los proyectos junto al Gobierno provincial.

La delegación estuvo integrada por:

Tomás Serebrisky , gerente de Infraestructura.

, gerente de Infraestructura. Marcelo Barg , asesor de la Gerencia.

, asesor de la Gerencia. Matías Guichón , especialista en agua y saneamiento.

, especialista en agua y saneamiento. Martín Walter , especialista en minería.

, especialista en minería. Gabriela Rijter , consultora en energía.

, consultora en energía. Julieta Abad , especialista en transporte vial.

, especialista en transporte vial. Juan Pablo Brichetti, especialista en infraestructura.

La presencia de especialistas pertenecientes a distintos campos técnicos permitió abordar los proyectos desde diversas perspectivas relacionadas con la infraestructura, la energía, el transporte, el agua y el desarrollo de obras estratégicas para la provincia.

Funcionarios provinciales presentes

Por parte del Gobierno de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil estuvo acompañado por integrantes del gabinete provincial que participaron de la reunión de trabajo desarrollada en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

Del encuentro participaron el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche; y la presidenta del Fondo de Garantías de Catamarca (FOGACAT), quienes acompañaron al mandatario durante el análisis de los distintos proyectos incluidos en la agenda.

La participación conjunta de funcionarios provinciales y especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo permitió avanzar en el tratamiento de las obras consideradas prioritarias para Catamarca, con especial énfasis en iniciativas destinadas al interior de la provincia y vinculadas con la infraestructura vial, energética e hídrica.

Principales proyectos y participantes de la reunión

Entre los temas y actores que formaron parte del encuentro se destacan: