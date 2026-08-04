La mesa política se reúne para definir los cambios en la ley de Propiedad Privada

El Gobierno nacional reunirá este martes a su mesa política en la Casa Rosada con el objetivo de definir los cambios finales al proyecto de Ley de Propiedad Privada, una iniciativa que será tratada este jueves en el Senado y que constituye uno de los principales temas de la agenda legislativa del oficialismo tras el receso invernal del Congreso.

Además de cerrar la denominada "letra chica" del proyecto, el encuentro servirá para ordenar el resto de la hoja de ruta parlamentaria, que incluye otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la reforma de la carta orgánica del Banco Central, considerada por el oficialismo como uno de los proyectos centrales del semestre.

La intención del espacio será avanzar en un consenso interno antes de la discusión parlamentaria y consolidar los acuerdos alcanzados con sectores de la oposición aliada y gobernadores dialoguistas.

El eje de la discusión, la modificación de la ley de Tierras

La prioridad de la reunión estará centrada en los cambios incorporados al capítulo que modifica la ley de Tierras, especialmente en lo referido a la regulación de la venta de tierras rurales a extranjeros. Según el esquema acordado entre el oficialismo y sectores de la oposición aliada, el proyecto sufrirá modificaciones relevantes respecto de su redacción original.

De acuerdo con lo anticipado, este martes por la tarde también está prevista una conferencia de prensa en el Senado encabezada por Patricia Bullrich, donde se darán a conocer las modificaciones incorporadas a una iniciativa que ya acumula 16 borradores.

El trabajo realizado durante las últimas semanas derivó en una nueva versión del texto, resultado de las negociaciones políticas desarrolladas antes de su tratamiento en la Cámara Alta.

La integración de la mesa política

La reunión fue programada para las 13 en la sede de Gobierno, ubicada en Balcarce 50, y estará encabezada por Karina Milei. La mesa política estará integrada por:

Karina Milei.

Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Ignacio Devitt , segundo del jefe de Gabinete.

, segundo del jefe de Gabinete. Santiago Caputo , asesor.

, asesor. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Patricia Bullrich , jefa libertaria en el Senado.

, jefa libertaria en el Senado. Martín Menem , jefe de la Cámara de Diputados.

, jefe de la Cámara de Diputados. Fabián Fernández , secretario de Comunicación.

, secretario de Comunicación. Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

Durante el encuentro se buscará cerrar definitivamente el acuerdo político alcanzado con las fuerzas aliadas y con los gobernadores dialoguistas.

El nuevo límite para la venta de tierras

Uno de los cambios centrales del proyecto consiste en la modificación del porcentaje permitido para la venta de tierras rurales a extranjeros. El acuerdo alcanzado contempla elevar el límite del 15% al 25%, uno de los aspectos que generó mayores debates durante la elaboración del proyecto.

La propuesta original impulsada por el oficialismo buscaba eliminar casi por completo los límites y restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Sin embargo, las negociaciones posteriores derivaron en una solución intermedia.

El nuevo borrador establecería un límite del 25% por provincia, porcentaje superior al vigente actualmente, que se encuentra fijado en 15% por el artículo 8 de la Ley 26.737. Además, el proyecto establece que las operaciones deberán contar con autorización tanto del Poder Ejecutivo nacional como del gobierno provincial correspondiente.

Las nuevas restricciones previstas

La iniciativa también incorpora restricciones específicas respecto de determinados compradores. El texto prevé la prohibición de compra por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera, ya sea directa o indirecta, salvo que exista una autorización expresa tanto de la Nación como de la provincia involucrada.

Asimismo, el proyecto establece que esa facultad de autorización no podrá ser delegada en funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado, incorporando un requisito adicional para este tipo de operaciones.

Estos cambios forman parte de los puntos incorporados durante las negociaciones políticas desarrolladas entre el oficialismo y los sectores aliados.

El debate interno dentro del oficialismo

La redacción final del proyecto también refleja distintas posiciones dentro del propio Gobierno. Según la información disponible, la estrategia impulsada por Patricia Bullrich terminó imponiéndose sobre la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien había elaborado la versión original de la iniciativa y se había mostrado contrario a las modificaciones introducidas durante las negociaciones.

El antecedente inmediato de esa discusión fue el cuarto intermedio del 16 de julio, cuando el oficialismo resolvió postergar el tratamiento del proyecto en el recinto debido a los reparos expresados por Sturzenegger respecto de las incorporaciones vinculadas a la potestad de las provincias.

La reforma del Banco Central y el resto de la agenda

Además de la Ley de Propiedad Privada, la reunión servirá para definir el cronograma legislativo correspondiente a otras iniciativas que el Gobierno pretende impulsar durante este mes.

Entre ellas figura la reforma de la carta orgánica del Banco Central, considerada por el oficialismo como el proyecto más importante del semestre. También forman parte de la agenda:

La reforma política para suspender las PASO.

El proyecto de Inocencia Fiscal II.

La iniciativa sobre Zonas Frías.

El paquete económico que acompañará la reforma del Banco Central.

Con ese objetivo, Martín Menem convocó para este martes a las 15 a los jefes de bloques aliados con el propósito de diseñar un cronograma de trabajo conjunto. Además, el miércoles comenzará el tratamiento de la reforma del Banco Central mediante un plenario de comisiones.

Una semana marcada por la actividad política

La actividad legislativa se desarrollará mientras el presidente Javier Milei emprenderá un viaje oficial a Ecuador y Colombia, previsto entre este miércoles y el viernes. Durante ese período, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y, según lo previsto, no presidiría la sesión del Senado en la que se debatirá la Ley de Propiedad Privada.

En paralelo, para el mismo jueves también se espera una movilización en las inmediaciones del Congreso y en distintos puntos del país. La convocatoria fue impulsada por la oposición más dura, junto con organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y sindicales, en coincidencia con el tratamiento parlamentario del proyecto.